Mehr Erfolg im Online Casino - Nützliche Tipps

Menschen, die sich für Casinospiele interessieren, nutzen diese in der Regel zum Zeitvertreib und um sich auf diese Weise etwas dazuzuverdienen.

Wer allerdings hofft, das eigene Bankkonto durch das Spielen in einem Online-Casino innerhalb weniger Stunden zu finden, der wird höchstwahrscheinlich schwer enttäuscht werden. Denn um Gewinne in einem Online-Casino zu verbuchen, sollte man sich im Vorfeld eingehend mit dem Spielen in einem Online-Casino auseinandersetzen, weshalb wir Ihnen einige nützliche Tipps mit auf den Weg geben möchten, die Ihnen zu mehr Erfolg im Online-Casino verhelfen werden.

Die Suche nach einem guten Online-Casino

Im ersten Schritt sollten sich Spieler für ein gutes Online Casino entscheiden, in dem automatische Runden verfügbar sind. Denn automatisch spielen bzw. Autoplay ist seit der Änderung des Glücksspielstaatsvertrags in vielen deutschen Casinos nicht mehr möglich. Spieler, die Wert auf einen Autoplay-Button legen, sollten sich daher nach einem Casino-Betreiber umschauen, der automatisches Spielen ermöglicht.

Das richtige Spiel

Nach der Entscheidung für ein Online-Casino geht es auf die Suche nach einem passenden Spiel. Zu diesem Zweck sollte man die Demos mehrerer Spiele ausprobieren und sich mit den Regeln und Besonderheiten von diesen auseinandersetzen. Den jedes Spiel verfügt über einen eigenen Spielablauf und vor allem die Extras und Bonus-Features können stark variieren. Darum ist es wichtig, die Spiele, die man spielt, so gut wie möglich zu kennen, um diese perfekt zu beherrschen.

Die Auszahlungsquote berücksichtigen

Die Auszahlungsquote ist in der Beschreibung der meisten Online-Casino-Spiele zu finden und kann je nach Titel äußerst stark variieren. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Auszahlungsquoten der angebotenen Spiele in einem Online-Casino miteinander zu vergleichen, um sich für ein Spiel mit möglichst hohen Gewinnchancen zu entscheiden.

Die passende Strategie

Wer seine Lieblingsspiele gefunden hat, sollte im nächsten Schritt eine Strategie entwickeln, die man in der Folge diszipliniert verfolgt. Zu diesem Zweck sollte man anhand der Auszahlungsquote die Gewinnchancen berechnen und sich nicht ausschließlich auf Spiele mit hohen Jackpots verlassen, da diese nur selten ausgezahlt werden. Stattdessen sollte man lieber nach Spielen suchen, in denen häufiger kleine Gewinne ausgezahlt werden und sein Glück mit diesen Titeln versuchen. Die Karten-Tricks, derentwegen Hollywood-Star Ben Affleck aus einigen der Casinos in Las Vegas verbannt wurde, sind in einem Online-Casino allerdings eher weniger erfolgversprechend.

Bonusangebote berücksichtigen

Viele Online-Casinos bieten der eigenen Kundschaft von Zeit zu Zeit verschiedene Bonusangebote im Rahmen von Werbeaktionen an. Die besten Boni warten allerdings im Anschluss an eine Registrierung auf der Webseite des Casino-Betreibers und das Tätigen einer Ersteinzahlung auf die Spieler. Mitunter locken die Casino-Betreiber mit einem 100 % Einzahlungsbonus, mit dem die Spieler einen Bonus in der Höhe ihrer ersten Einzahlung erhalten. Dabei sollte man allerdings stets die Bonusbedingungen im Blick behalten, die verhindern sollen, dass die Spieler hone Gewinne mit einem derartigen Bonus-Guthaben erzielen. Darum beinhalten die Bonusbedingungen in der Regel eine bestimmte Anzahl von Runden, während denen der Bonus eingesetzt werden muss, bevor der Spieler eine Auszahlung beantragen kann.

Der richtige Zeitpunkt zum Aussteigen

Disziplinierte Spieler zeichnen sich dadurch auf, dass diese immer genau wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Dagegen wollen undisziplinierte Spieler im Anschluss an einen Gewinn immer mehr und spielen in der Folge weiter, um ihren Gewinn noch weiter zu erhöhen. Allerdings ist die Gefahr, dass die zuvor erzielten Gewinne auf diese Weise wieder verspielt werden, äußerst hoch, weshalb man sich immer bewusst machen sollte, wann der richtige Zeitpunkt ist, um das Spiel zu beenden. Denn irgendwann findet jede Glückssträhne ein Ende und in diesem Fall sollte man dazu in der Lage sein aufzuhören und sich über die bis dahin erspielten Gewinne zu freuen.

Das Money Management

Neben dem richtigen Zeitpunkt zum Aussteigen, sollten die Spieler in einem Online-Casino auch immer die eigenen Finanzen im Blick behalten. Zu diesem Zweck sollte man sich im Vorfeld ein Limit setzen, um nicht in jeder Runde hohe Verluste zu verbuchen. In der Regel ist es nämlich das klügste, den eigenen Kontostand über einen längeren Zeitraum zu erhöhen, anstatt in einer Runde einen Großteil des Einsatzes, der einem zum Spielen zur Verfügung steht, aufs Spiel zu setzen. Das gilt nicht nur, wenn man in einem Online-Casino um Geld gespielt wird, sondern auch dann, wenn es dabei um Bitcoins geht. Denn es ist davon auszugehen, dass in Zukunft immer mehr Spieler in Online-Casinos um Bitcoins spielen werden.