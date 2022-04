Gold 10.000? Finanzsystem Ende?

Inflation fast auf Rekordhoch. Corona und Krieg. Zentralbanken drucken Billionen. Wie geht es weiter im Finanzsystem und an den Börsen? Erinnern die Zeiten irgendwie an Weimar? Oder an 1929? Die Zeichen stehen jedenfalls auf Sturm. Was tun?

Gold und Silber verhalten sich in diesen Krisenzeiten eher zögerlich. Tatsächlich könnte ein großer Ausbruch bevorstehen, wenn die geopolitischen Krisen so weitergehen. Allein in den letzten zwei Corona-Jahren haben die Notenbanken, EZB und FED, zusammen rund 10 Billionen US-Dollar ins System gedruckt. Mit dem Krieg dürften die weiteren Billionen programmiert sein.

Kritiker haben zwar immer wieder gewarnt vor dem Anwerfen der Notenpresse - bisher vergeblich. Die Konsequenzen sehen wir jetzt: Die Inflation erreicht aller Orten historische Höchststände. Das Gelddrucken führt zwar nicht sofort zur Inflation. Aber mit einer gewissen Verzögerung in jedem Fall. Begründet werden die höheren Preise heute mit Corona, Lieferketten und Krieg. Doch das sind nur Ausreden. Tatsächlich ist die uferlose Geldproduktion der Grund für die Inflation. Die Notenbanken versuchen, die Fehler der Politik, mit Geld wegzudrucken. Doch das wird sich bitter rächen. Geld-Entwertung und schließlich vielleicht sogar Hyperinflation sind die Folge.

Das Opfer ist am Ende das Heer von finanziellen Analphabeten, die besonders in Deutschland weit verbreitet sind. Der Glaube an Staat und Notenbanken wird in einigen Jahren mit Enteignung quittiert. Diese passiert schleichend durch Inflation. Aber eine Inflation von 7,5 % im Jahr führt in zehn Jahren zu einem Kaufkraftverlust von circa 60 %. Bedeutet: 100 € sind dann nur noch 40 € wert. Es könnten aber auch weniger sein, weil Inflation oft eine eigene Dynamik entwickelt. Vielleicht ist das Geld irgendwann sogar völlig wertlos.

Das Einzige was man wissen muss: Staaten machen Schulden, Notenbanken sorgen dafür, dass sie entwertet werden. Der Leidtragende ist der Mann auf der Straße, der sich dagegen nicht wehren kann. Die Oma mit dem Sparbuch. Die Käufer von angeblich sicheren Staatsanleihen. Deshalb ist Gold und Silber alternativlos - auch und gerade deshalb, weil es derzeit noch nicht auf der Kauf-Agenda der Mehrheit steht. Zwar scheint Bitcoin und Co. derzeit eher in Mode zu sein. Doch wenn die Krypto-Affen erst mal von den Bäumen geschüttelt wurden, dann werden sie sehen, dass Edelmetalle alternativlos sind. Gold gilt schon seit 6000 Jahren als Geld. Es ist die älteste anonyme Währung der Welt und hat bisher alles überlebt. Eine Explosion der Edelmetallpreise dürfte angesichts der Inflation nur noch eine Frage der Zeit sein.

Michael Mross im Experten-Gespräch

