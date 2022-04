Was war wirklich los in Bucha?

Medienschlacht um die Deutungshohheit der Greueltaten von Bucha. Während die BILD Russland im Blutrausch sieht, zeigt sich die ARD zurückhaltender. Reporter Georg Restle sprach von Sperrzonen, die nicht betreten werden durften. Moskau bestreitet Täterschaft.

Die Bilder von Bucha sind grauenvoll. Kiews Bürgermeister Klitschko präsentiert sich in Bucha bei BILD-TV auf Straßen mit Leichen. Zuvor wurde das Gebiet zur Sperrzone erklärt. Einige Reporter durften trotzdem rein, u.a. BILD-Kriegsreporter Paul Ronzheimer. Die Schock-Bilder gingen um die Welt, verbunden mit der eindringlichen Botschaft Selenskyjs, Sanktionen zu verschärfen und Waffen zu schicken.

Journalisten, die sich vor der Schockszene präsentierten, stellten folgende Fragen nicht:

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Russen beim Abzug tote Zivilisten auf Straßen hinterließen?

Wie lange lagen die Toten auf der Straße? (Die Russen sind am 30.März abgezogen)

Warum wurden die Toten von Angehörigen dort liegen gelassen? Warum wurden sie nicht sofort beseitigt?

Warum trugen die meisten von ihnen weiße Armbinden?

Wie wahrscheinlich ist es, das Menschen, die gefesselt sind, sich auf einer Straße befinden und dann erschossen werden?

Warum wurde das Gebiet zur Sperrzone erklärt und dann plötzlich doch einige Journalisten reingelassen?

Russland bestreitet die Verantwortung. Wer kommt noch als Täter infrage?

Russland wies die Verantwortung für das Massaker an Zivilisten in Bucha am Sonntag zurück. „Während der Zeit, als die Siedlung unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stand, hat kein einziger Einwohner Gewalttaten erlitten“, sagte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Die russischen Soldaten verließen am vergangenen Mittwoch den Kiewer Vorort.

Der Bürgermeister von Bucha bestätigte am 31. März die Befreiung der Stadt, ohne auf tote Zivilisten auf der Straße hinzuweisen. Von grausamen Kriegsverbrechen war zu diesem Zeitpunkt nicht die Rede: „Dieser Tag wird in die glorreiche Geschichte von Bucha und der gesamten Buchan-Gemeinde als Tag der Befreiung der Streitkräfte der Ukraine von russischen Invasoren eingehen.“ verkündete er in dieser Videobotschaft vom 31. März 2022:

Restle in der ARD:

"Für Journalisten war es heute nicht möglich, sich ein eigenes Bild von der Lage in Butscha zu machen. Alle Städte in der Umgebung von Kiew, die die russische Armee verlassen hat, wurden zur Sperrzone erklärt. Einerseits, um die Orte von Sprengfallen und Mienen zu säubern. Andererseits, um Beweise zu sichern für ein mögliches Kriegsverbrechertribunal gegenüber den Verantwortlichen dieser Gräueltaten."

Die Äußerungen Restles sorgten im Netz für Unverständnis und Unmut. Der Journalist Thore Schröder vom Spiegel, Bild-Korrespondent Paul Ronzheimer oder Frederik Pleitgen von CNN waren neben Reportern von AFP noch am Nachmittag vor Ort.

Georg Restle reagierte später über seinen Twitter-Account auf die Kritik:

Zur Klarstellung: "Die Orte um Kiew sind zu Sperrzonen bis zum 05.04. erklärt worden. Journalisten dürfen diese Orte bis dahin nicht betreten. Richtig ist, dass einige es offensichtlich dennoch getan haben. Hätte ich heute in der @tagesschau klarer formulieren sollen."

Ronzheimer antwortete: "Das ('getan') klingt wiederum so, als sei es fast kriminell gewesen, dort hin zu fahren und von dort zu berichten. Dabei sind mehr als ein Dutzend Reporter ganz offiziell mit Armee rein. Sperrzone?! So zu tun als sei es geschlossen hilft alleine der russischen Propaganda."

Restle konterte: "Jetzt überziehen Sie: Es gibt eine Sperrzone, auch weil die ukrainische Regierung offenbar nicht will, dass Hundertschaften von Journalisten Beweismaterial zertrampeln. Ist ja gut, dass einzelne dennoch da waren. Aber worum geht es jetzt: um Wahrhaftigkeit oder Schnelligkeit?"

Der umstrittene Aufsager von Georg Restle, ARD Kiew: