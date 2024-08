Markus Krall: Die Abrechnung zu Corona, RKI, Politik

Ökonom Dr. Markus Krall mit einer Generalabrechnung zum Unrecht der Corona-Maßnahmen: "Die Täter müssen einer gerechten Strafe zugeführt werden". Doch Medien und Politik verhindern Aufklärung. Die politikabhängige Justiz ergreift keine Maßnahmen.

Von Dr. Markus Krall

Was ist Sache zum Thema Corona?

Die Regierung wußte ohne Zweifel und auf Basis der RKI-Protokolle ist bewiesen, dass

keine Pandemie vorlag

die Kliniken nicht überlastet waren

die Sterblichkeit geringer war als bei einer normalen Grippe

die Maßnahmen von Lockdown über Masken bis Impfung nutzlos und schädlich, für viele Menschen sogar tödlich waren und

dass die Begründung der Maßnahmen erlogen war

man wissentlich und willentlich Menschen physischen Schaden bis hin zum Tod zugefügt hat ohne wissenschaftlich begründbare Sachlage

man die Gerichte belogen und damit Prozessbetrug begangen hat zum Schaden von Ärzten, Bürgern und Beamten, die sich dem widersetzten.

es keine Grundlage für die Aufhebung unserer fundamentalen Menschen- und Bürgerrechte gab.

Das erfüllt nach meiner Überzeugung eine Reihe von Straftatbeständen: Nötigung, Erpressung, Freiheitsberaubung, Totschlag (evtl. Mord), Prozessbetrug, eidliche und uneidliche Falschaussage vor Gericht auf politische Weisung hin, Hochverrat, Amtsmissbrauch. Ich fürchte, die Liste ist nicht vollständig.

Die Täter werden aktuell in Deutschland nicht verfolgt, weil die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind und damit von den Justizministern, also MIttätern an den Vergehen, an der Verfolgung gehindert werden können.

Die Täter sitzen damit auch an den Schaltstellen der Justiz, weil wir keine Gewaltenteilung haben.

Damit hat man den Rechtsstaat zu einer Travestie seiner selbst gemacht und ihn de facto abgeschafft.

Die systematische Unterdrückung der strafrechtlichen Aufklärung erweitert die Liste der Straftaten somit um den Tatbestand der Behinderung der Justiz. Zugleich kontrollieren die gleichen Personen den Staatsfunk und die Mainstreammedien durch Geldzuwendungen in Multimillionenhöhe.

Damit hat man auch die 4. Gewalt im Staat gleichgeschaltet und verhindert so eine objektive und wissenschaftliche Aufklärung des Volkes durch aktive und passive Zensur.

Ein Volk, das sich nicht mehr über die relevanten Sachverhalte informieren kann, kann sein demokratisches Wahlrecht aber nicht mehr in angemessener Weise ausüben.

Damit konstituiert die Summe dieser Handlungen und Straftaten nach meine Meinung mindestens den Versuch einer Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland.

Die Geschichte zeigt, dass ein einmal auf diese Weise errichtetes Regime den Weg der aktiven Unterdrückung beschreitet und die Rechte der Menschen immer weiter einschränkt. Deshalb sehen wir den aktiven Versuch des Verbots von Presseorganen, die systematische Bekämpfung des freien Diskurses und Informationsflusses auf sozialen Medien wie Facebook und YouTube und die Verfolgung solcher Plattformen, die sich dem widersetzen, wie X.

Die beste Form des Widerstands gegen diesen Anschlag auf unser aller Freiheit und Rechte ist die Vernetzung der Opposition und die Aufklärung der Menschen. Das ist mühsam, aber es wird funktionieren.

Am Ende werden wir siegen, es werden Handschellen klicken, die Verantwortlichen werden sich verantworten müssen. Wovor wir keine Angst haben dürfen ist das um-sich-Schlagen der Täter.

X: https://twitter.com/Markus_Krall