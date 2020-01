Schöner Vielfliegen

...wie ich Claudia Roth in der Vielflieger-Lounge erwischte: Michael Mross im Gespräch mit Carlos Zschenker (18), bekennender Flugenthusiast. Deutschlands jüngster Vielflieger hat ein Ziel: HON Circle Member bei Lufthansa. Was sagen Freunde?

von Michael Mross

Grüne, der Inbegriff für den Kampf gegen Jetset und Kurzstrecke. Doch was den Schafen gepredigt wird, gilt natürlich nicht für die Führungsriege.

In der Lufthansa Senator-Lounge (Berlin) traf ich letztes Jahr auf Claudia Roth, im Separee, etwas versteckt. Die grüne Frontfrau muss also auch Senatorin bei Lufthansa sein. (Beitrag mit Bildern HIER)

Doch diesen Status erreicht man normalerweise erst, wenn man mindestens 100.000 Meilen im Jahr geflogen ist. Das kostet nicht nur eine Menge Geld, sondern auch sehr viel CO2 - gegen das die Grünen doch offiziell so vehement kämpfen.

Dass die Grüne Führungs-Clique auch ansonsten gerne durch die Gegend jettet beweist dieser Beitrag.

Der Traum vom Vielflieger

Wer Spass am Fliegen hat, gerät in Deutschland schnell ins Kreuzfeuer fanatisierter CO2-Religion-Anhänger. Davon lässt sich Carlos Zschenker (18) jedoch nicht beeindrucken. Im Gespräch mit Michael Mross verrät er: "Ich will als jüngster deutscher Vielflieger den Lufthansa HON Circle Status erreichen." Dazu muss er 600.000 Meilen in zwei Jahren erzielen.

Ein unterhaltsames Gespräch mit einem unerschrockenen jungen Mann, der sich die Freude am Fliegen nicht vermiesen lässt: