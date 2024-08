Bürgergeld für die Welt

Was sich da heute „Bürgergeld“ nennt, suggeriert einen generellen Versorgungsanspruch an Deutschland. - Wer will schon arbeiten gehen und mit hohen Steuern und Sozialabgaben jene finanzieren, die nicht arbeiten?

Von Selbstdenker

Der Begriff „Bürgergeld“ vermittelt den Eindruck, dass in Deutschland Geld immer automatisch und zuverlässig aus dem Boden quillt. „Wir“ sind „ja ein reiches Land“, so sagen sie immer. Wer so spricht, möchte in der Regel, dass andere Leute die Rechnung bezahlen.

Man kann in soziale Not geraten und existentielle Hilfe benötigen. Das nannte man früher treffend „Sozialhilfe“. Was sich da heute „Bürgergeld“ nennt, suggeriert dagegen einen generellen Versorgungsanspruch an Deutschland, der von den deutschen Bürgern auch noch auf die ganze Welt ausgeweitet wurde. Wer offenen Auges durch deutsche Großstädte geht, dem werden jedoch verstärkt deutsche Bürger auffallen, die im Müll nach Pfandflaschen suchen. Migranten tun dies eher seltener.

“Bürgergeld“ für die Welt

Bei einem Gespräch mit Kollegen kamen wir die Tage auf das Bürgergeld zu sprechen. Die Quintessenz des Gespräches: Wer will schon arbeiten gehen, mit seinen hohen deutschen Steuern und Sozialabgaben auch noch jene finanzieren, die nicht arbeiten und am Ende nur wenige Euro mehr zum Leben haben, als aus der ganzen Welt dahergelaufene Empfänger von „Bürgergeld“?

Einer der Kollegen war Deutscher, der andere Türke. Der Türke kündigte an, wieder in die Türkei zu gehen, wenn es in Deutschland den Bach runter geht. Wir Deutschen haben nur dieses Land, unsere Heimat. Doch an Deutschland kann jeder Ansprüche stellen. Es ist diese pauschale Anspruchshaltung, für die das „Bürgergeld“ symbolhaft steht, die unser gutes Land abwürgt. Man sollte das „Bürgergeld“ deshalb viel treffender „Würgergeld“ nennen.

Sozialer Sprengstoff Gesundheitsversorgung

Eine noch viel zu wenig beachtete Seite der Misere ist das Gesundheitssystem. Millionen von eingelassenen Fremden wollen gesundheitlich versorgt werden, ohne jemals etwas eingezahlt zu haben. Auch medizinische Versorgung quillt in Deutschland nicht einfach aus dem Boden, sie muss bezahlt werden. Die Beiträge zur Krankenversicherung steigen. Vor Jahren musste ich mit meinem Nachwuchs am Abend wegen Schmerzen in die Ambulanz der Kinderklinik. Diese war voller Migranten. Geschrei und Gedränge zu nächtlicher Stunde. Es war wie in der dritten Welt.

Nach drei Stunden vergeblicher Wartezeit sind wir ohne Behandlung einfach wieder abgefahren, weil es nicht mehr erträglich war. Natürlich sollen alle Kinder versorgt werden. Sie können nichts für falsche Politik. Doch wenn das eigene Kind eine schlechtere Versorgung bekommt, weil Politiker eine verantwortungslose Massenmigration zum gesundheitlichen Nachteil derer veranstalten, die das alles finanzieren müssen, dann hört der Spaß auf. Diese Problematik wird sich noch weiter verschärfen.

Wer bekommt am Ende den schwarzen Peter?

Es hat sich eine zähe Dekadenz breit gemacht in Deutschland, hervorgerufen und etabliert durch verantwortungslose oder bewusst destruktive politische Akteure. Dekandenz verschwindet in der Regel nicht von alleine. Dekadenz kann nur durch die hart einbrechende Realität hinweg geschmirgelt werden. Das kann ein Crash sein.

Leider werden die Auswirkungen eines Crashs oder anderer Verwerfungen weniger die politisch Verantwortlichen treffen, was diesen sehr wohl bewusst sein dürfte.

Die politischen Täter werden mit neuen Notstandsgesetzen auf irgendeine Weise mal wieder die deutsche Bevölkerung zu enteignen versuchen, um die Schäden einzudämmen, die sie politisch herbeigeführt haben.

Möglich ist auch, dass sie ihr eigenes Kartenhaus aus gedrucktem Geld, Schulden und gebrochenen Stabilitätskriterien dann einstürzen lassen, sobald die Verantwortlichen für die Misere die Macht verlieren. Einen Bankrun oder andere Reaktionsketten kann man durch gezielt platzierte Meldungen geneigter Medien auslösen oder befördern. Dann kann das Einstürzen des selbst aufgetürmten Kartenhauses prima den politischen Gegnern in die Schuhe geschoben werden, die gerade erst frisch ans Ruder gewählt wurden. Niemand wird dann noch fragen, wer das fragile Kartenhaus denn all die Jahre auf Sand gebaut hat.