Live Call Börse - Bitcoin 100.000?

Zeitenwende für Bitcoin? Die besten ETFs, Aktien, Kryptos. Analysten meinen, dass die ETFs allein in diesem Jahr bis 100 Milliarden Dollar anziehen könnten. Live Call mit Michael Mross und Experten heute 14:30.

Die besten Bitcoin ETFs: In diesem Call sprechen wir über die Aussichten von Bitcoin und checken außerdem interessante Aktien im Kryptobereich. In Sachen Bitcoin kursieren Kursziele von 100.000 USD. Ist das realistisch? Wie sieht es bei den anderen Kryptowährungen aus? Ein Experte beantwortet Fragen.

Analysten von Standard Chartered sagten diese Woche, dass die ETFs allein in diesem Jahr 50 bis 100 Milliarden Dollar anziehen könnten, was den Preis von Bitcoin auf 100.000 Dollar treiben würde. Andere Analysten meinen, dass die Zuflüsse näher an 55 Milliarden Dollar liegen werden. Bitcoin hat in den letzten Monaten mehr als 70% aufgrund der Erwartung gewonnen, dass die ETFs genehmigt würden.

