Video - Donald Trump: Der Bitcoin-Präsident? - Rede in Nashville

Bitcoin-Ereignis des Jahres: die bitcoin2024 in Nashville mit Donald Trump. Er will die USA zu einer Bitcoin-Nation machen. Bitcoin sei das, “was die Stahlindustrie vor 100 Jahren war.” SEC-Chef Gensler soll gefeuert werden.

Donald Trump auf der bitcoin2024 in Nashville, dem größten Bitcoin Ereignis des Jahres. Seine klare Botschaft: Bitcoin ist gelebter US-Patriotismus. Er will der US-Präsident sein, der die USA zu einer Bitcoin-Nation macht. Für ihn ist Bitcoin das, “was die Stahlindustrie vor 100 Jahren war.”

Immer wieder betont er in seiner Rede, dass die USA den Bitcoin-Sektor global anführen müssen. Passend dazu spielt er mit der Angst vor China: “Wenn wir es nicht machen, wird es China machen”. USA muss führend sein, in allen Bereichen und definitiv auch im Krypto-Sektor, heißt es mehrfach. Trump will die USA zur “Bitcoin Super Power” ausbauen.

Entsprechend macht er sich für den Bitcoin-Mining-Sektor stark – “Bitcoin made in the USA”. So viele Bitcoin wie möglich sollen seiner Meinung nach in den USA geschürft werden. Dazu will er den Stromsektor mit allen Mitteln massiv ausbauen. Für Künstliche Intelligenz und für Bitcoin.

Erwartungsgemäß ging er auch auf die SEC los. Die amerikanische Finanzaufsicht hatte sich in der Vergangenheit gegen den Krypto-Sektor positioniert und Regulierungsvorhaben behindert. So sprach er vom “drei Jahre andauernden Krieg gegen Krypto”. Trump möchte die von Präsident Biden unterstützte SEC neu besetzen, mit einem Pro-Krypto-Vorsitzenden an der Spitze, indem er “am ersten Tag Gary Gensler feuern wird”.

“Bitcoin ist keine Gefahr für den US-Dollar, sondern die Regierung”, fährt er weiter fort. Aus diesem Grund möchte er auch Bitcoin von der Steuer befreien.

Am Ende seiner Rede gibt er das Versprechen, dass alle Bitcoin der US-Regierung “zu 100 Prozent” gehalten werden. Gemäß dem Leitspruch “Never sell your Bitcoin”, den er sich zu eigen macht. Diese konfiszierten Bitcoin werden zur nationalen Bitcoin Reserve transformiert.