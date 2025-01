Geht die Krypto-Rallye weiter?

Trotz der derzeitigen positiven Bitcoin-Prognosen sollten Anleger nicht die Risiken außer Acht lassen. Trumps Bitcoinreserve könnte bei fehlender innerparteilicher Unterstützung kippen.

Von Dmytro Spilka

Am 5. Dezember 2024 um 2:42 GMT hat der Bitcoin zum ersten Mal die 100.000-USD-Marke überschritten und gleichzeitig ein Jahreswachstum von über 140 % erzielt. Während HODLer schon jetzt feiern, überlegen auch immer mehr traditionelle Anleger, ihr Portfolio mit Kryptowährungen anzureichern.

Doch nach dem Rekordhoch ist es wieder relativ ruhig um den Bitcoin geworden, mit einem derzeitigen Kurs von rund 94.486 US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024). Sollten Anleger jetzt noch in Bitcoins oder stattdessen weiterhin in Aktien investieren? Wir werfen einen genauen Blick auf die Prognosen für das Jahr 2025.

(Abbildung: Reuters)

Welche Faktoren beeinflussen im Jahr 2025 die Bitcoin-Kurse?

Die Bitcoin-Kurse im Jahr 2025 werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die teils direkt, teils indirekt wirken. Zuallererst ist die Amtseinführung Trumps zu nennen, der angekündigt hat, eine US-Bitcoinreserve von über 1 Million Bitcoin anzulegen. Mit einem Gesamtlimit von lediglich 21 Millionen Coins würden die USA somit auf einen Schlag die Führungsrolle einnehmen, wobei nicht auszuschließen ist, dass andere Staaten nachziehen.

Das Halving 2024 reduzierte die Belohnung für Miner von 6,25 auf 3,125 BTC. Historisch hat diese Angebotsverknappung oft zu Preissteigerungen geführt, allerdings meist mit Verzögerung. 2025 könnte die volle Wirkung sichtbar werden.

(Abbildung:TradingView)

Zuletzt steigern auch namhafte Investoren das allgemeine Vertrauen in den Kryptomarkt. Laut der Investmentfirma Galaxy Research werden voraussichtlich fünf Nasdaq-100-Unternehmen und fünf Nationalstaaten die Einführung von Bitcoin im Jahr 2025 bekannt geben, was den Weg des Coins in den Mainstream bekräftigt.

Der Gamechanger: Trumps Bitcoinreserve

Auch wenn alle Faktoren wichtig sind für den Wertzuwachs des Bitcoins, ebnet Trumps Bitcoinreserve den Weg für einen bis dato unvergleichlichen Aufschwung.

Hans Selleslagh, Sprecher von Freedom24 für die DACH-Region, sagt hierzu Folgendes: „Krypto-Bullen warten gespannt darauf, dass Trump eine ‚strategische Bitcoinreserve' einführt. Nach dem sogenannten Bitcoin Act müssen die USA innerhalb von 20 Jahren 1 Million Bitcoins ansammeln, mit dem Ziel, etwa 5 % des Gesamtangebots zu besitzen. Die Branche ist von der Idee begeistert. Unter der Annahme, dass ein begrenztes Angebot des Tokens den Preis in die Höhe treibt, könnte das Ansammeln einiger Bitcoins heute den USA ermöglichen, ihre wachsenden Schuldenprobleme in den kommenden Jahren auszugleichen. In Verbindung mit der enormen Nachfrage nach ETF-Fonds könnte dies zu einem starken Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führen.

Vor diesem Hintergrund gibt es unterschiedliche Erwartungen für den Preis von BTC, angefangen von 125.000 USD im Jahr 2024 bis hin zu 2,9 Millionen USD im Jahr 2050. Darüber hinaus hat Trump seinen eigenen Coin, World Liberty Financial, auf den Markt gebracht, was darauf hindeutet, dass der Präsident es mit der Kryptowährung sehr ernst meint. Es wird erwartet, dass die Trump-Regierung in verschiedenen Sektoren Deregulierungsmaßnahmen ergreifen wird, die sich auch auf Kryptowährungen erstrecken könnten. Ein solches regulatorisches Umfeld könnte Innovationen und Investitionen in Blockchain-Technologie und digitale Währungen fördern.“

(Abbildung: Rhino)

Bitcoin-Prognosen für das Jahr 2025

Trotz kurzzeitiger Flaute ist die Bitcoin-Rallye noch lange nicht vorbei. Ein Großteil der Analysten beschreibt einen anhaltenden Aufwärtstrend für das Jahr 2025.

Sid Powell, CEO und Mitbegründer der zentralisierten Finanzplattform Maple Finance, gab in einem kürzlich erschienenen CNBC-Beitrag eine Bitcoin-Preisspanne von 180.000 bis 200.000 US-Dollar an. Analysten der Galaxy Research Gruppe gehen dagegen von einem Wert von rund 185.000 US-Dollar aus. Ähnlich sieht es auch Matthew Sigel, Leiter der Digital Assets Forschungszentrale bei VanEck, der von Bitcoin-Höchstwerten von über 180.000 US-Dollar im Jahr 2025 ausgeht.

Mögliche Herausforderungen für das Jahr 2025

Trotz der derzeitigen Prognosen sollten Anleger nicht die möglichen Risiken und Herausforderungen außer Acht lassen. Trumps Bitcoinreserve könnte bei fehlender innerparteilicher Unterstützung kippen, was sich wiederum auf die Märkte auswirken würde.

Der Aufbau einer strategischen Bitcoinreserve in den USA wird im Jahr 2025 eine große Aufgabe für den neugewählten Präsidenten darstellen. Auch wenn die Republikaner beide Häuser des Kongresses kontrollieren, ist die Unterstützung für digitale Währungen unter den Republikanern nicht weit verbreitet. Angesichts der hohen Haushaltsdefizite scheint es nicht möglich, eine Mehrheit der gewählten Amtsträger dazu zu bringen, den Kauf von Bitcoin zu genehmigen.

Darüber hinaus hat auch der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, kürzlich erklärt, dass die Fed nicht die Absicht habe, Bitcoin zu halten, was Trumps Vorschlag, eine Bitcoinreserve zu schaffen, zusätzlich erschwert. Ein abrupter Rückzug der Reserve könnte das Vertrauen stark erschüttern und den Kurs drastisch einbrechen lassen.

Dementsprechend ist es trotz vielversprechender Prognosen auch weiterhin möglich, dass der ursprüngliche Plan nicht umgesetzt werden kann, was einen großen Vertrauensverlust nach sich ziehen würde.

Fazit: Das Handelsportfolio intelligent mit Bitcoins erweitern

Traditionelle Anleger sollten sich überlegen, ihr Handelsportfolio mit Bitcoins im Jahr 2025 zu erweitern. Neben dem großen Aufwärtspotenzial hat der Bitcoin auch einen defensiven Effekt, da er oft unabhängig von traditionellen Märkten agiert. Gleichzeitig kann er bei makroökonomischen Unsicherheiten, wie hoher Inflation oder geopolitischen Spannungen, als Wertaufbewahrungsmittel dienen.

Anleger sollten anhand ihrer eigenen Risikobereitschaft einen gewissen Prozentsatz ihres Portfolios mit Bitcoins ausstatten, um ihr Portfolio nicht nur defensiver, sondern gleichzeitig auch profitabler zu gestalten. 2025 bietet hierzu den idealen Anlagezeitpunkt.