Trump: Ein Lottogewinn für Anleger? - Explosion am Kryptomarkt

Trump mit eigenem, milliardenschweren Krypto-Coin auf Solana. Beide Kryptos explodieren. Auch Bitcoin höher. Wirbelt der neue Präsident die Finanzmärkte durcheinander? Ist der neue Coin legitim oder klassische Markt-Manipulation?

Von Andreas Männicke

Der neue US-Präsident Donald Trump sorgte schon vor der Amtseinführung am 20. Januar für viel Aufregung und Aufmerksamkeit durch seinen eigenen Trump-Meme-Coin, den seine Söhne vorbereitet haben. Am 18. Januar war nun die offizielle Einführung auf der Solana-Blockchain. Durch die Einführung profitierte aber auch die Kryptowährung Solana, deren Kurs um ca. 50% von 180 auf 280 SOL/USD anstieg.

Trump will mit seinem Trump-Meme-Coin ein Zeichen setzen als Visionär für die Entwicklung von digitalen Kryptowährungen zur alternativen Finanzierung von Projekten ohne Banken. Trump selbst wandelte sich von einem der schärfsten Kritiker von Kryptowährungen zu einem der stärksten Befürworter, was wohl auch an der „Beratung“ von Elon Musk lag, der auch ein „Krypto-Fan“ ist. Gemeinsam mit seinen drei Söhnen gründete Trump im November 2024 eine eigene Krypto- und Investitionsplattform namens World Liberty Financial.

Erster US-Präsident mit einem klaren Fokus auf Kryptowährungen

Trump setzt sich jetzt als erster US-Präsident für Kryptowährungen und NFT ein, was es noch nie in dieser Form in der US-Geschichte gab. Die Entwickler des Trump Meme-Coins sind die gleichen Entwickler des NFT-Projektes, die aber zur Trump-Organisation gehören und zwar CIC Digital und Fight Fight Fight. Die Entwickler halten 80% des Wertes des Coins, haben aber eine Sperrfrist von 3 Jahren. Innerhalb von 3 Jahren sollen weitere 800 Mio. Trump-Meme-Coins auf den Markt kommen. Unter der Webseite https://gettrumpmemes.com/ können sich Interessenten über den Coin informieren, aber auch über die App Moonshot kaufen und verkaufen.

Trump setzt sich ein Denkmal im Kryptomarkt

Trump setzt sich mit seinem Trump-Coin ein Denkmal im Kryptomarkt. Viele Krypto-Fans sind ihm dankbar dafür und sehen das für den Startschuss in eine gigantische neue Krypto-Welt. Der Trump-Meme-Coin ist der größte Meme-Coin in der Krypto-Geschichte, am 19. Januar mit einem Wert von 8 Mrd. USD (im Hoch 15 Mrd USD) bei einem Kurs von 40 USD, wobei sich der Wert minütlich ändert. Meme-Coins sind Coins von berühmten Persönlichkeiten mit einer starken Community, also so etwas wie eine Gedenkmünze in digitaler Form.

Meme-Coins sind hochspekulativ, versprechen aber enorm hohe Gewinne in kurzer Zeit, können aber auch zu einem Totalverlust führen. Der Meme-Coin von Trump sollte eigentlich kein Investitionsobjekt oder ein Wertpapier sein, sondern der Unterstützung von Trump für seine Ideale und Vorgehensweise dienen. Meme-Coins haben keinen wirtschaftlichen Nutzen. Durch die sozialen Netzwerke wie X, TikTok und Instagram wurde aber sehr schnell ein unglaublicher Hype daraus. Es dürfte aber allen klar sein, dass es sich auch hier um eine reine Spekulationsblase ohne inneren Wert handelt.

Atemberaubende Kursentwicklung des Trump-Meme-Coins in 2 Handelstagen

Die Kursentwicklung des ersten Trump-Meme-Coins ist geradezu atemberaubend. Es wurden anfangs am 18. Januar 200 Mio. Coins herausgebracht. Schon nach 15 Monaten verdoppelte sich der Kurs, nachdem Trump selbst die Einführung auf seinem Account mitteilte, nach 3 Stunden war der Coin schon 2 Mrd. USD wert, also ein Tenbagger (Vierzehnfacher, Faktor 10). Nach der Ankündigung der Einführung im sozialen Netz von Trump Truth Social um 18.00 Uhr Washington-Zeit stieg der Kurs im Wert von 200 Mio. USD schon in 8 Stunden auf 4,4 Mrd. USD bei einem Kurs von 24 USD. Später stieg der Kurs am 19. Januar im Hoch sogar auf 75 USD und gab dann auf 40 USD nach, was eine Market Cap von 8 Mrd. USD bedeutet.

Bitcoin wieder nahe dem Allzeit-Hoch

Krypto-Anleger rechnen oft nicht in der Kategorie von Prozenten, sondern um welchen Faktor sich die Kryptowährung in welcher Zeit erhöhen kann, wobei eine hohe Schwankungsbreite einkalkuliert wird. So stieg die führende Kryptowährung Bitcoin (BTC) seit Ende 2011 um den Faktor 100.000 von 1 auf über 100.000 BTC/USD und seit Ende 2022 um den Faktor 10 von 10.000 auf über 100.000 BTC/USD. Jetzt scheinen sogar Kurse von 1 Mio. BTC/USD schon nicht mehr utopisch (weiterer Faktor 10).

Der Bitcoin steigt nach der Einführung des Trump-Meme-Coins aber nur fast unwesentlich auf 104.000 BTC/USD, was nun aber wieder nahe dem alten Allzeit-Hoch. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum bewegt sich hingegen kaum und tendiert seitwärts bei etwas über 3300 ETH/USD. Es werden je nachdem was gerade im Fokus der sozialen Netzwerke und der sogenannten „Wale“, also den Großanlegern unter den Kryptowährungen, immer wieder unterschiedlichen Kryptowährungen favorisiert und in unglaubliche Marktbewertungen katapultiert, die man unter fundamentalen Bewertungs-Gesichtspunkten kaum erfassen oder begreifen kann.

Trump machte einige Anleger zu Millionären an einem Tag

Trump hat damit indirekt viele Anleger in 1 Tag zu Millionären gemacht. Trump war also für viele wie ein Lottogewinn. In Zukunft sollen 800 Mio. weitere Coins herausgebracht werden. Aber Vorsicht: Viele Meme-Coins und auch viele Altcoins wurden schon wertlos. So ist eine Investition in Meme-Coins und auch Altcoins hochgradig spekulativ. Auch hier sollte der Anleger immer auf verschiedene Projekte streuen.

Die Wall Street feierte Trump auch schon vor der Amtseinführung

Aber Trump erfreute die Anleger nicht nur durch seinen neuen Trump-Meme-Coin, sondern nach dem Wahlsieg geriet die Wall Street sofort in Kauflaune nicht nur bei Kryptowährungen wie vor allem bei XRP, sondern auch bei Aktien. Der S&P-Index stieg nach dem Wahlsieg von Trump um 15% auf neuen Allzeit-Hochs und Tesla sogar um 80% auf ein neues Allzeit-Hoch. Dies unterstützte dann auch den DAX, der am 17. Januar sogar ein neues Allzeit-Hoch von über 20.900 Indexpunkten erreichte, was ein Plus von 4% seit Jahresbeginn bedeutet. Damit konnte der DAX bisher klar alle Indices an der Wall Street outperformen.