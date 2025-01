Der Bitcoin und die gestohlene Zeit

Wir alle arbeiten, um Geld zu verdienen und ein Leben zu bestreiten. Dafür investieren wir das rarste und wertvollste, was wir im Leben besitzen, nämlich unsere Lebenszeit.

von Marc Friedrich

Michael Ende schrieb 1973 den Kultroman „Momo“ mit dem Untertitel „Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“.

Jetzt fragen Sie sich sicherlich, was hat bitteschön „Momo“ mit Bitcoin zu tun?

Eine ganze Menge!

Auf der einen Seite werden Sie um Ihre Lebenszeit bestohlen - und wahrscheinlich wissen Sie es gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es eine Lösung, um Ihnen die gestohlene Zeit wieder zurückzubringen. Unser „Momo“ heißt Bitcoin!

Lassen Sie mich kurz erläutern warum auch Sie Opfer von Zeit-Dieben sind:

Wir alle arbeiten, um Geld zu verdienen und ein Leben zu bestreiten. Dafür investieren wir das rarste und wertvollste, was wir im Leben besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Diese ist definitiv endlich! Wenn diese in Geld gespeicherte Lebenszeit einem dann genommen wird durch Abgaben, Steuern erleichtert und durch Steuergeldverschwendung und Inflation beraubt - ein Diebstahl von Lebenszeit, die unwiederbringbar verloren geht! Besonders tückisch und zerstörerisch ist die Inflation, der Verlust von Kaufkraft.

Das bedeutet, Sie können sich für ihr Geld immer weniger leisten. Paradebeispiele dafür sind die neuen Rekordmarken bei den Aktienmärkten, immer neue Rekordhochs bei Gold, Immobilien oder eben immer wieder bei Bitcoin. Denn sie zeigen den Wertverfall des Geldes auf. Wenn der Preis für Immobilien, Gold oder Bitcoin steigt, heißt es nicht, dass sie auf einmal ein größeres Grundstück besitzen, zwei neue Stockwerke haben, der Kilobarren Gold plötzlich 1,5 Kilo wiegt oder Sie 2 statt 1 Bitcoin besitzen. Nein, es bedeutet lediglich, dass Sie immer mehr Papierscheine für dasselbe Gut auf den Tisch legen müssen.

Und da das Einkommen nicht im gleichen Tempo steigt wie die Inflation, werden Sie um Ihre Kaufkraft bestohlen und letztendlich um die Lebenszeit, die Sie für das Verdienen des Geldes aufgebracht haben. Drastisch gesagt: Wenn alle limitierten Werte im Preis steigen und neue Rekordniveaus erreichen, heißt es auf der anderen Seite, dass Geld sich auf dem Allzeittief befindet.

Sie müssen sich wehren!

Täter ist unser falsch gestricktes Geldsystem und Opfer sind wir alle!

Unser Schuldgeldsystem beraubt die breite Masse, wird von der Politik missbraucht, dient nur einigen Wenigen, hat ein begrenztes Mindesthaltbarkeitsdatum und endet immer gleich mit Inflation, Währungsreform, sozialen Unruhen und/oder Krieg.

Wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun, aber es wird nicht in den Schulen unterrichtet. Nur Wenige wissen, wie unser Geldsystem funktioniert, wie Geld entsteht, und dass im Rückspiegel der Geschichte Geld immer stirbt und zwar in regelmäßigen Zyklen und wir sind in keiner Ausnahme.

Aus dem Grund ist es essentiell, das Geldsystem zu verstehen, um seine gespeicherte Lebenszeit in Form von Geld in die richtigen Wertspeicher zu investieren. Sie müssen in alles investieren was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist. Bitcoin ist das erste digitale und dezentrale Gut und das rarste was die Menschen jemals hatten. Es wird nur 21 Millionen Bitcoin geben - danach ist Schluss. Gelddrucken können die Notenbanken unendlich, bei Gold wissen wir nicht wie viel noch in der Erdkruste schlummert. Nur Bitcoin können wir benennen, wann es zu Ende geht.

Hintergründe und weitere Informationen finden Sie im Friedrich.Report, auf YouTube sowie in meinem neuen Bestsellerbuch.

Twitter und Instagram: @marcfriedrich7