Zum Gedenken an Prof. Bocker: Gold + Silber sind ewig

Niemand konnte die Werthaltigkeit von Gold und Silber besser darstellen als Prof. Hans J. Bocker. Nun ist der Goldguru und Bestsellerautor tot. Michael Mross traf ihn bei der Goldmesse in München vor rund 10 Jahren. Ein Interview mit aktueller Brisanz.

Prof. Hans J. Bocker ist am Freitag überraschend gestorben. Sein Edelmetallwissen bereicherte eine ganze Generation. Ein Interview mit Michael Mross vor einigen Jahren ist aktueller denn je.

Prof. Hans-Jürgen Bocker (1939-2020) war weltweit als Finanz- und Wirtschaftsjournalist, Kolumnist, Unternehmensberater und Autor unterwegs. Er widmete sich aber auch der Nachwuchsförderung als Hochschullehrer. Er ist ein Mann, der an schier unzähligen Fronten aktiv war - und das seit 34 Jahren in mittlerweile 57 Ländern.

Aus gesundheitlichen Gründen zog er sich vor 3-4 Jahren aus der Öffentlichkeit zurück und siedelte von der Schweiz nach Deutschland über. Zuletzt lebte er in einem Seniorenheim in Niedersachsen, wo er am Freitag im Alter von 81 Jahren ins Licht gegangen ist.

Hans Jürgen Bocker wird vielen Besuchern der Edelmetallmesse in München in Erinnerung bleiben. Wie kein zweiter Referent brachte er am zweiten Messetag im letzten Vortrag die Halle zum Brodeln. Er veröffentlichte während seines langen Berufslebens tausende von Artikeln, wobei eine kleine Anzahl auch auf GoldSeiten publiziert wurde. Als Buchautor war er nicht unter eignen Namen bekannt, sondern er schrieb auch als "Ghostwriter“ einen Bestseller, dessen Auflage die 100.000-Marke überstieg.



Michael Mross im Interview mit Prof. Bocker: