Nach Russenboykott: Explodiert jetzt der Goldpreis?

G-7 will russisches Gold boykottieren. Die Sanktionen werden in der westlichen Presse als Druckmittel gegen Putin verkauft. Darüber lacht Moskau. Tatsächlich profitiert Russland davon, weil die Rohstoffpreise nach oben gehen. Folge: Der Rubel steigt in neue Höhen.

Rubel / USD stark wie selten zuvor:

Die G-7 Staaten feiern eine neue Sektionsrunde gegen Russland. Doch auch hier stellt sich die Frage, wem das Vorgehen am Ende mehr schadet. Ein Importverbot für russisches Gold dürfte insbesondere den Techniksektor treffen. Denn dort wird Gold als wichtiges Industriemetal gebraucht. Auch im Schmucksektor ist Gold natürlich stark nachgefragt. Wenn aber weniger auf den westlichen Märkten vorhanden ist, weil Russland nicht mehr liefern darf, dürfte dies starke Auswirkungen auf den Preis haben. Sprich: der Goldpreis dürfte nach oben gehen. Ähnlich wie nach den Sanktionsmaßnahmen gegen russisches Öl und Gas.

Je nachdem wie stark die Verknappung von Gold im Westen ist, könnte dies zusätzliche Probleme für den Techniksektor bedeuten. Insbesondere in den Chips wird auch Gold gebraucht. Wenn dieses nicht mehr verfügbar ist, könnte dies die Chipkrise weiter verschärfen. Es stellt sich also die Frage, ob die Politiker die Konsequenzen ihres Tuns bedacht haben.

Ob eine Importverbot russischen Goldes dagegen Moskau selber schadet, darf bezweifelt werden. Als internationales Commodity wird das Edelmetall im Osten, Asien, weiterhin stark nachgefragt bleiben. Absatzprobleme sollte Moskau jedenfalls kaum haben. Probleme dagegen wird der Westen bekommen, weil in seiner Hemisphäre das Edelmetall durch den Boykott künstlich verknappt wird und damit die Preise möglicherweise stark nach oben gehen. Dies wiederum wird dann auch die Inflation zusätzlich anheizen. Wem also mit dem Importverbot russische Goldes gedient ist, diese Frage können nur die G-7 Führer beantworten. Die Zukunft wird zeigen, wer unter diesen neuerlichen Sanktionsmaßnahmen am meisten leidet. Russland dürfte es jedenfalls nicht sein.

Die Sanktionen werden in der westlichen Presse und der Politik als Druckmittel gegen Putin verkauft. Darüber lacht Moskau. Tatsächlich profitiert Russland davon, weil die Rohstoffpreise nach oben gehen. Und Rohstoffe Werden in aller Welt dringend gebraucht. Folge: Trotz der Sanktionen des Westens haben Russlands Einnahmen aus Öl- und Gasexporten ein Rekordniveau erreicht. Und der Rubel notiert gegenüber dem Dollar so hoch wie seit 2015 nicht mehr.