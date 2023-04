Gold: Ist der Durchbruch da?

Die Weichen für eine massive Verschiebung des globalen Reichtums sind gestellt, und diejenigen, die die Anzeichen frühzeitig erkennen, werden davon immens profitieren.

von Simon Black ("Sovereignman Man")

Ich bitte Sie, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und bis zum Ende zu lesen. Was sich auf den globalen Finanzmärkten abspielen wird, könnte man als "die goldene Hausse des Jahrhunderts" bezeichnen.

Sie werden wahrscheinlich mit Schlagzeilen darüber bombardiert, wie wirtschaftliche Instabilität und steigende Inflation den Goldpreis in nie dagewesene Höhen treiben. Wir sagen voraus, dass die Anleger auf der Suche nach einem sicheren Hafen in Scharen zu den Edelmetallen strömen werden, was den Goldpreis in nie dagewesene Höhen treiben wird.

Die Zentralbanken werden sich bemühen, ihre Goldreserven aufzustocken, und die Bürger werden sich dem gelben Metall zuwenden, um sich gegen den Wertverfall ihres hart verdienten Geldes abzusichern.

Aber Sie werden dem Spiel einen Schritt voraus sein.

Wie Sie feststellen werden, ist der kommende Goldboom überhaupt nicht überraschend. Er hat sich sogar schon seit Jahren angebahnt.

Nicht die Mainstream-Medien. Nicht Ihre Finanzberater. Und auch nicht die Regierungen.

Niemand wird Ihnen sagen, was Sie wissen müssen, um sich zu schützen, Ihr Vermögen zu mehren und diese einmalige Chance zu nutzen.

Deshalb fordere ich Sie auf, sich einen Moment Zeit zu nehmen und vor dem goldenen Bullenmarkt, der die Welt im Sturm erobern wird, durchzuatmen.

Während der Rest der Welt versucht, den Rückstand aufzuholen, werden Sie bereits die Früchte der Arbeit ernten...

Dieselben Kräfte sind überall auf der Welt am Werk und gefährden die finanzielle Zukunft aller...

Sie deuten auf einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise hin, wie wir investieren, sparen und für die Sicherheit unserer Familien sorgen.

Es besteht eine sehr reale Chance, dass wir eine globale Finanzrevolution erleben werden...

Die Anleger werden gezwungen, ihre Strategien zu überdenken und sich in die Sicherheit von Gold und anderen Edelmetallen zu flüchten.

Es ist wichtig, dass Sie wissen, was passieren wird. So können Sie sich zuallererst vorbereiten.

Aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein massiver Bullenmarkt wie dieser vielen Menschen eine Menge Geld einbringen wird.

Einige der erfolgreichsten Investoren und Finanzexperten der Welt haben bereits damit begonnen, sich auf dieses historische Ereignis vorzubereiten - und Sie können sich ihnen anschließen. In den reichsten Ländern der Welt erleben die Märkte nicht zufällig historische Haussen...

INFLATION: DER STILLE WOHLSTANDSKILLER

Lassen Sie mich damit beginnen, damit Sie wissen, wie ernst ich es mit diesen Vorhersagen meine...

Wie Sie vielleicht wissen, steigt die Inflation nun schon seit Jahren stetig an und untergräbt die Kaufkraft der Währungen auf der ganzen Welt. Die Zentralbanken haben weiterhin Geld in noch nie dagewesenem Umfang gedruckt, was zu einer gefährlichen Abwertung der Fiat-Währungen geführt hat.

Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist.

Hinter den Kulissen ist eine viel unheimlichere Kraft am Werk - eine, die das Potenzial hat, eine weltweite finanzielle Umstrukturierung auszulösen. Und wenn dieser Tag kommt, wird es nur noch einen sicheren Hafen geben: GOLD.

Auch die Nachfrage aus den Schwellenländern steigt rapide an. Und der Niedergang der traditionellen Währungen ist erst der Anfang.

Der Welt steht ein wirtschaftlicher Sturm bevor, und viele Anleger werden unvorbereitet getroffen werden.

Gold könnte schnell in die Senkrechte gehen

Wenn Sie Edelmetalle seit langem verfolgen, ist eines sicher: Der Goldmarkt hat sich immer in Zyklen bewegt. Von einem dramatischen Boom bis zu einem nächtlichen Einbruch, und schließlich wieder zurück.

In diesem "Boom" ist Gold bisher kaum 20 Prozent von seinem Boden gestiegen. Das ist nicht einmal annähernd das Minimum, das erforderlich ist, um von einem echten "Bullenmarkt" im letzten Jahrhundert sprechen zu können.

Der geringste Anstieg des Goldpreises in den letzten 90 Jahren betrug 45 Prozent - mehr als das Doppelte des aktuellen Anstiegs. Alle anderen Anstiege waren viel, viel größer:

Von 1972-1974 betrug der Anstieg 100 %.

Von 1978-1980 gab es einen weiteren Anstieg um 100 %.

Von 2007 bis 2010 stieg der Goldpreis dann um 67 %.

In jedem einzelnen der Jahre in den oben genannten Zeiträumen gab es einen Anstieg von mehr als 20 %. Daran können Sie erkennen, dass die Goldrallye gerade erst begonnen hat.

2023 ist die Inflation gegen die Welt

Die Zentralbanken werden alles tun, um sie zu bekämpfen und ihre Volkswirtschaften wieder auf den Wachstumspfad zu bringen. Und Sie haben gerade gesehen, wie die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben hat - ein Schritt, der die Märkte verblüffte und den Dow Jones um 500 Punkte fallen ließ.

Inzwischen...

Wie MarketWatch berichtet: "Goldman Sachs sagt, es sei der Beginn eines strukturellen Bullenmarktes bei Rohstoffen."

Und das Wells Fargo Investment Institute schrieb: "Nach einem Jahrzehnt schlechter Performance... scheinen Rohstoffe bereit zu sein, andere Vermögenswerte zu übertreffen (möglicherweise für ein Jahrzehnt oder länger)... ein neuer Bullen-Superzyklus."

Meine Meinung? Ich bin selten, wenn überhaupt, einer Meinung mit der Mainstream-Finanzwelt. Aber in diesem Fall habe ich es schon vor drei Jahren vorausgesagt: Wir befinden uns noch sehr, sehr früh in diesem Gold- und Rohstoff-"Superzyklus", wie ihn die Welt noch nie gesehen hat.

Der sprunghafte Anstieg des Goldpreises in den letzten 2 Wochen hat nicht nur die Aufmerksamkeit der normalen Edelmetallanleger geweckt.

https://www.sovereignman.com