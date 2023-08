Gold besser als DAX?

Gold ist seit Januar 2019 stärker gestiegen als der DAX. Und das, obwohl der DAX im Unterschied zu fast allen wichtigen Börsenindizes der Welt ein sogenannter Performance-Index ist.

von Clas Vogt

Als Ursache der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2007 bis 2009 wurde die damals schon sehr hohe Verschuldung genannt. Dennoch wurde die Schuldenlast seither nicht etwa verringert. Ganz im Gegenteil hat sich die Verschuldung der 20 wichtigsten Industrienationen (G20) von 2008 bis heute verdoppelt.

Allein aus diesem Grund sollten Sie als konservativer Anleger einen hohen Teil Ihres Vermögens in Gold, Silber und Minenaktien halten. Denn damit schützen Sie sich vor den Gefahren, die von diesem riesigen Schuldenberg ausgehen – und von den Regierungen und Zentralbanken, die diese Schuldenorgie ermöglicht haben.

Gold seit 2019 stärker gestiegen als der DAX

Was die meisten Anleger nicht wissen, weil die Finanzindustrie und die Medien nicht darüber reden: Gold ist seit Januar 2019 stärker gestiegen als der DAX. Und das, obwohl der DAX im Unterschied zu fast allen wichtigen Börsenindizes der Welt ein sogenannter Performance-Index ist, bei dessen Berechnung so getan wird, als würden die Dividenden umgehend wieder in die entsprechende Aktie investiert.

Trotz dieser ungewöhnlichen Berechnungsmethode ist der DAX seit Januar 2019 mit einem Plus von 51% weniger gestiegen als der Goldpreis, der es im Euro gerechnet auf ein Plus von 58% gebracht hat. Bei dem DAX-Kursindex, der nach der gleichen Methode berechnet wird wie zum Beispiel der S&P 500, ist der Kursanstieg mit 21% sogar erheblich geringer ausgefallen.

Als Goldanleger konnten Sie in den vergangenen Jahren also nicht nur ruhiger schlafen als die meisten Börsianer, sondern sogar noch mehr verdienen. Nicht schlecht für eine erzkonservative Anlageform.

Ein sehr gutes Zeichen für Gold

Noch führen die Edelmetallmärkte in den Medien ein Schattendasein. Doch das ist ein gutes Zeichen für Sie, da es perfekt zu den klaren Kaufsignalen der Sentimentindikatoren passt. Diese befinden sich nämlich auf Niveaus, die sie gewöhnlich kurz vor einem starken Kursanstieg erreichen.

Damit bestätigen sie auch unseren sehr wichtigen Krisensicher Investieren Gold-Preisbänder-Indikator. Dieses mittelfristig orientierte Prognosemodell gibt im Moment klare Kaufsignale, aus denen sich als nächstes Kursziel der Bereich von 2.200 $ pro Unze ableiten lässt.

