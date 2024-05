Gold, Kupferpreis vor Explosion?

Kommt ein Rohstoff-Superzyklus? Stehen Gold und Kupfer vor neuen Rekorden? Besonders bei Kupfer scheint es demnächst kräftig nach oben zu gehen, denn der Rohstoff wird knapp und in aller Welt gebraucht.

Gold erreichte vor wenigen Wochen mit über 2.400 USD pro Unze ein absolutes Allzeithoch und steht damit symptomatisch für die Risiken, die die aktuelle politische und ökonomische Lage in der Welt mit sich bringt. Während der hohe Goldpreis auf der einen Seite interessante Investitionsmöglichkeiten mit Blick auf einige der goldbezogenen Aktien bietet, hat sich beinahe unbemerkt ein weiteres Metall in den Fokus der nordamerikanischen und chinesischen Investoren gespielt: Kupfer.

Das Industriemetall hat auf Grund nur weniger neuer erschlossener Vorkommen sowie einer starken Nachfrage ebenfalls kürzlich ein Mehrjahreshoch erreicht. Die Chancen für Anleger sind bei Kupferaktien fast noch interessanter, da diese zur Zeit noch viel stärker unterbewertet sind als Gold- und Silberaktien.

Über Wieland Arlt

Wieland Arlt ist Präsident der der „International Federation of Technical Analysts“ (Internationale Vereinigung Technischer Analysten, IFTA) und Chefredakteur des Smallcap.reports. Der Smallcap.report berichtet regelmäßig über aktuelle Investmentthemen und Anlegerchancen und deckt dabei zahlreiche Bereiche wie Rohstoffe, Technologie oder Künstliche Intelligenz ab. Wieland Arlt gibt dabei die Erfahrung, die er als Präsident der „International Federation of Technical Analysts“ erworben hat, an seine Leser weiter. Seine Reportagen und Youtube-Videos nimmt Wieland während seiner zahlreichen Reisen auf der ganzen Welt auf, bei denen ihm die Fans folgen können.

Folge Wieland auf Youtube: ↪︎ https://www.youtube.com/@smallcap.report

Zum Börsen-Newsletter von Wieland: ↪︎ https://www.smallcap.report