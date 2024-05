Gold, Silber: Korrektur als Kaufgelegenheit?

von Claus Vogt

Für Gold, Silber und Edelmetallaktien haben unsere langfristig orientierten Indikatoren und Prognosemodelle in den vergangenen Monaten sehr starke Kaufsignale erzeugt. Damit haben sie den Beginn einer langfristigen Edelmetallhausse frühzeitig angekündigt und inzwischen auch bestätigt.

Natürlich verläuft keine Hausse ohne Korrekturen und Phasen der Konsolidierung. Zwei oder drei Schritte vor, dann ein Schritt zurück ist ein typisches Muster, das Sie kennen und zu Ihrem Vorteil nutzen sollten. Konkret bedeutet das in langfristigen Aufwärtstrends – wie jetzt bei Gold, Silber und den Minenaktien – sollten Sie jede Korrektur als Gelegenheit für zusätzliche Käufe wahrnehmen.

Kaufgelegenheit

Bei Gold und mehr noch Silber sind Korrekturen in Aufwärtstrends oft schnell und relativ kurz. Häufig wird der Tiefpunkt der Korrektur bereits in ihrer Frühphase erreicht. Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, scheint bei Silber genau das im Moment der Fall zu sein.

Nachdem die Kurse vorige Woche in einer dynamischen Bewegung 9% über die charttechnische Widerstandslinie bei 30 $ pro Unze gestiegen sind, ging es jetzt wieder fast zurück an diese Linie. Damit bietet sich Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, die in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren empfohlenen Silberminenaktien zu kaufen.

Silberpreis pro Unze in $, 2020 bis 2024

Nach einem sehr dynamisch erfolgten Ausbruch nach oben testet Silber die Unterstützungslinie bei 30 $ pro Unze – eine Kaufgelegenheit für Sie. Quelle StockCharts.com

Bullishe Signale für den Rohstoffsektor

Eine zusätzliche Bestätigung der Edelmetallhausse kommt vom Rohstoffsektor. Der hier nicht gezeigte CRB Rohstoffindex hat seine Konsolidierungsphase beendet und ist aus einer fast zweijährigen Formation nach oben ausgebrochen. Damit hat auch er ein charttechnisches Kaufsignal gegeben.

Besonders attraktiv ist der Energiesektor. Hier gibt es zahlreiche Qualitätsaktien, die fundamental sehr günstig bewertet sind. Der Energy Select Index ist seit Anfang des Jahres in der Spitze um 19,3 % gestiegen. Dann begann eine normale Korrektur, in deren Verlauf die Kurse eine massive Unterstützungszone erreicht haben. Damit bietet sich Ihnen auch bei ausgewählten Aktien des Energiesektors eine klare Kaufgelegenheit.

Kaufen Sie jetzt die von mir empfohlenen Energie- und Minenaktien

Die Gewinne der Edelmetallproduzenten und Royalty-Unternehmen werden aufgrund höherer Edelmetallpreise stark steigen. Das war im 1. Quartal dieses Jahres bereits der Fall. Im 2. Quartal wird dieser Effekt noch erheblich stärker ausfallen. Langsam begreifen das auch die Wall Street-Analysten, die damit begonnen haben, ihre Gewinnschätzungen nach oben anzupassen.

Das wird die Kurse der von mir zum Kauf empfohlenen und hervorragend bewerteten Minenaktien weiter nach oben treiben. Eine Vervielfachung der Kurse ist im Verlauf einer Goldhausse keine Seltenheit.

