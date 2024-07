Goldkäufe Chinas treiben den Kurs

In China sind Goldkäufe sehr populär geworden, auch bei jungen Menschen. Darüber hinaus kauft die chinesische Zentralbank Gold in großen Mengen, um Währungsreserven zu schaffen. Das könnte den Kurs weiter nach oben treiben.

von Claus Vogt

Im Unterschied zu den USA und Europa sind in China Goldkäufe sehr populär geworden, ausdrücklich auch bei jungen Menschen. Darüber hinaus kauft die chinesische Zentralbank Gold in großen Mengen, um Währungsreserven zu schaffen, die sich außerhalb des Machtbereichs der USA befinden und nicht eingefroren oder enteignet werden können. Sie wird noch sehr viel mehr Gold kaufen müssen, um mit den US-Beständen gleichzuziehen und ihre große Position amerikanischer Staatsanleihen entsprechend zu reduzieren.

Vermutlich wird die Zentralbank beim Aufbau ihrer strategischen Goldreserven darauf achten, den Goldpreis nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Ganz in diesem Sinne interpretiere ich die am 7. Juni 2024 veröffentlichte Mitteilung der People´s Bank of China, sie habe im Mai 2024 keine Goldkäufe vorgenommen. Diese Meldung löste einen Rückgang des Goldpreises um 2,7% aus, dem aber kein weiterer Verkaufsdruck folgte. Inzwischen hat Gold diesen kleinen Rückschlag schon wieder mehr als aufgeholt.

Ob die Chinesen die etwas niedrigeren Kurse zum Einstieg genutzt haben, wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen, dass wir auch chinesischen Statistiken und chinesischer Propaganda nicht glauben dürfen, und – viel wichtiger noch – dass sich die geopolitische Situation Chinas nicht verändert hat. Deshalb hat China – ebenso wie zahlreiche andere Länder, die nicht als Freunde der US-Regierung gelten – gar keine andere Wahl als weiterhin Gold in großen Mengen zu kaufen.

Auch Sie benötigen Gold als Schutz

An unserer Situation als Privatanleger hat sich natürlich ebenfalls nichts geändert. Wir müssen uns vor der unseriösen Staatsschulden- und Geldpolitik unserer Regierungen und Zentralbanken schützen. Die wieder lauter werdenden Forderungen nach zusätzlichen EU-Schulden und diversen deutschen „Sondervermögen“ sowie das täglich zu beobachtende Unvermögen unserer politischen „Elite“ verdeutlichen das zur Genüge.

Darüber hinaus hat am Donnerstag, den 6. Juni 2024 auch die EZB-„Elite“ das Ihre getan, um uns daran zu erinnern, dass wir den Wohlstandsvernichtern der Zentralbanken nicht über den Weg trauen dürfen. An diesem Tag hat die EZB die Zinsen gesenkt und gleichzeitig ihre eigene Inflationsprognose erhöht. Ganz offensichtlich sehen die Geldpolitiker um die wegen Fahrlässigkeit im Umgang mit öffentlichen Geldern verurteilte Juristin Christine Lagarde ihren Auftrag nicht darin, die Geldwertstabilität des Euro zu gewährleisten. Durch ihre jetzt gezeigte geldpolitische Fahrlässigkeit zersetzt Lagarde die Kaufkraft des Euros.

Harmlose Korrektur im Aufwärtstrend

Wie Sie auf dem folgenden Goldchart sehen, ist der oben erwähnte Kursrückgang kaum zu erkennen. Nahtlos fügt er sich in das typische Hin und Her einer harmlosen Korrektur ein, die auf den 23%-igen Kursanstieg von Mitte Februar bis Mitte April dieses Jahres folgte.

Diese Korrektur hat die Form eines ansteigenden Dreiecks angenommen, einer prinzipiell bullishen Formation. Sie dauert inzwischen schon rund 10 Wochen und hat für den Abbau der kurzfristig überkauften Markttechnik gesorgt. Damit ist der Weg für die nächste Aufwärtswelle des Goldpreises bereitet.

Goldpreis pro Unze in $, 2022 bis 2024

Die Korrektur der vergangenen Wochen hat die Form eines bullishen Dreiecks und nähert sich ihrem Ende. Quelle StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Kaufen Sie Gold und Minenaktien

Aus charttechnischer Sicht bietet sich Ihnen hier noch einmal eine exzellente Kaufgelegenheit für Gold. Sehr viel größere Kursgewinne winken allerdings bei ausgewählten Edelmetallaktien. Die Gewinne guter Goldproduzenten sind im 1. Quartal schon deutlich gestiegen. Der höhere Goldpreis im 2. Quartal wird einen weiteren Gewinnsprung auslösen.

Der Gold Bugs Index ist dem Goldpreis zwar nach oben gefolgt und seit Mitte Februar in der Spitze um 47% gestiegen. Doch das ist erst der Anfang. Die stark steigenden Unternehmensgewinne werden die Kurse der Minenaktien nach oben treiben.

Eine starke Unterstützung erhält diese Prognose durch das kürzlich gegebene Kaufsignal unseres langfristigen Momentum-Indikators. Es stellt eine wichtige Ergänzung unserer sehr bullishen Signale für Gold und Silber dar. Details dazu lesen Sie in der am 25. Juni 2024 erschienenen Monatsausgabe von Krisensicher Investieren und in unserer zeitgleich veröffentlichten Themenschwerpunkt-Ausgabe „Gold, Silber und Kupfer – Die besten Aktien für die Fortsetzung der Edelmetallhausse“.