Gold: Geht die Rally weiter?

Der Preis für Gold testet sich in kleinen Schritten, aber auch Rückschritten, nach oben. Die Kombination aus steigenden Kursen und noch verhaltenem Anlegerinteresse ist überaus bullish, da sie charakteristisch für die Frühphase einer Hausse ist.

Von Claus Vogt

Während sich die Börsenberichterstattung und mit ihr die meisten Anleger auf Nvidia und einige andere Schwergewichte des Technologiesektors konzentrieren, ist der Goldpreis weitgehend unbeachtet auf ein Rekordhoch gestiegen. In Euro gerechnet hat er seit Anfang des Jahres um 19% zugelegt, während es der Lieblingsindex der Deutschen, der DAX, nur auf knapp 8% bringt.

Obwohl Gold als Anlageklasse nicht nur seit Anfang des Jahres, sondern auch in den vergangenen 5 und sogar 20 Jahren erheblich besser abgeschnitten hat als der DAX, läuft das Anlegerinteresse an Gold sich gerade erst warm. Im weiteren Verlauf der Goldhausse wird sich dieser Trend mit Sicherheit verstärken.

Entwicklung des Goldpreises (rot) und des DAX (blau) in %, 2017 bis 2024

Mit Gold haben Sie erheblich besser abgeschnitten als der DAX. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Bullish für Gold – Vorsicht bei Technologiewerten

Die Kombination aus steigenden Kursen und noch verhaltenem Anlegerinteresse ist überaus bullish, da sie charakteristisch für die Frühphase einer Hausse ist. In der Spätphase einer Hausse ist der betroffene Markt hingegen in aller Munde – so wie es zurzeit bei Nvidia und einigen anderen Schwergewichten des Technologiesektors ist.

Die Goldhausse wird sich in den kommenden Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren fortsetzen und Ihnen große Kursgewinne ermöglichen. Bei Nvidia und anderen Technologieaktien droht hingegen eine Baisse. Aufgrund der rekordhohen fundamentalen Bewertung der US-Börse hat die sich ankündigende Baisse das Potenzial, sehr heftig auszufallen.

US-Börse extrem heiß gelaufen

Die US-Aktienbörse ist nicht nur historisch überbewertet, sondern auch extrem heiß gelaufen. Entsprechend hoch ist hier das Risiko. In dieser Situation hat jeder Kursrückgang das Potenzial, sich als der Beginn der nächsten Baisse zu erweisen. Wenn Sie hier noch investiert sind, sollten Sie unbedingt mit Stop-Loss-Orders arbeiten, um Ihr Risiko zu begrenzen.

Ganz anders verhält es sich hingegen bei den Edelmetallen. Hier stellt zurzeit jede Korrektur eine Kaufgelegenheit dar. Das gilt ausdrücklich nicht nur für Gold, sondern auch für die Aktien gut gemanagter Goldproduzenten, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren kluge strategische Weichenstellungen vorgenommen haben.

Die besten dieser Unternehmen haben wir in unserer kürzlich erschienenen Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe „Gold, Silber und Kupfer – Die besten Aktien für die Fortsetzung der Edelmetallhausse“ analysiert und zum Kauf empfohlen.

