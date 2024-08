Steigender Goldpreis und fallende Aktienkurse in Rezessionen

Trotz neuer Rekirdkurse wird das Edelmetall von der auf die Aktienmärkte und Investmentfonds fokussierten Finanzindustrie weitgehend ignoriert. Gold als guter Hedge gegen eine Aktienbaisse.

Von Claus Vogt

Seit Anfang des Jahres ist der Goldpreis um 21% gestiegen, seit 2019 um 95% und seit der Jahrtausendwende um 830%. Trotz dieser hervorragenden Performance wird das Edelmetall von der auf die Aktienmärkte und Investmentfonds fokussierten Finanzindustrie weitgehend ignoriert. Schließlich will man Produkte mit hohen Margen verkaufen und sich nicht gegen das Zentralbankwesen positionieren.

Die starken langfristigen Kaufsignale, die meine Prognosemodelle für Gold, Silber und Minenaktien gegeben haben, sind nach wie vor gültig. Ich gehe von einer Fortsetzung der Edelmetallhausse aus. Deshalb können Sie auch jetzt noch einsteigen, um mit ausgewählten Minenaktien Geld zu verdienen.

Beginn der Aktienbaisse

An den Aktienmärkten ist die Situation hingegen prekär und sehr fragil. Hier geben unsere Indikatoren und Modelle sehr starke Warnsignale. In dem Kursrückgang der vergangenen Wochen sehe ich keine vorübergehende Korrektur, sondern den Beginn einer neuen Baisse. Die stark gestiegene Volatilität bestätigt diese Lagebeurteilung, da sie typisch ist für den Übergang von einer Hausse zu einer Baisse.

Die extrem hohe fundamentale Überbewertung der US-Börse lässt befürchten, dass die Kurse heftig einbrechen werden. Denn günstig bewertet wäre der Markt sogar bei einer Halbierung des S&P 500 noch nicht. Basierend auf der fundamentalen Bewertung können größere Kursverluste im Lauf der nächsten Baisse also nicht als Überraschung gelten.

Rezessionswarnung vom Arbeitsmarkt

Das gilt umso mehr, da jetzt auch die Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt auf eine Rezession zusteuern. Einen sehr zuverlässigen Indikator, der auf Arbeitsmarktdaten basiert, haben wir gerade in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren vorgestellt. Er gibt ein klares Rezessionssignal und lag in der Vergangenheit stets richtig.

Die Kombination aus einem überbewerteten Aktienmarkt und einer Rezession, die Zentralbanken stets zu Zinssenkungen bewegt, ist überaus bearish. Die besonders schweren Aktienbaissen gingen stets mit Rezessionen und Zinssenkungen Hand in Hand.

Steigender Goldpreis trotz fallender Aktienkurse

Dass der Goldpreis nicht steigen könne, wenn die Spekulationsblase an den Aktienmärkten zu Ende geht, lese ich in jüngster Zeit wieder häufig, auch bei unseren Leserfragen. Nun ist die langfristige Korrelation der beiden Anlageklassen aber ungefähr null; sie sind also weder positiv noch negativ korreliert. In der Praxis bedeutet das, die Kurse steigen oder fallen manchmal gemeinsam und manchmal entwickeln sie sich gegenläufig.

In der aktuellen Ausgabe von Krisensicher Investieren zeigen wir Ihnen Zeiträume, in denen es an den Aktienmärkten kräftig nach unten ging, mit dem Goldpreis hingegen nach oben. Aufgrund der langfristigen Kaufsignale, die unsere Prognosemodelle für den Edelmetallsektor gegeben haben, erwarten wir, dass es auch dieses Mal so sein wird, also abwärts an der Börse und aufwärts mit Gold, Silber und insbesondere auch mit den Kursen der Minenaktien.

Die zurzeit am besten positionierten Edelmetallproduzenten haben wir in unserer kürzlich erschienenen Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe „Gold, Silber und Kupfer – Die besten Aktien für die Fortsetzung der Edelmetallhausse“ analysiert und zum Kauf empfohlen.