Gold haussiert - was kann die Rally stoppen?

Der Preis für Gold ist in einem stetigen, aber wenig erratischen Aufwärtstrend. geht die Rallye weiter oder droht eine Korrektur? Im Moment steht die Edelmetallampel auf Grün. Auch Silber sollte davon profitieren. Goldminen-Aktien mit guten Gewinnen.

Von Claus Vogt

Der Goldpreis hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist in allen wichtigen Währungen auf neue Höchstkurse geklettert. Darin kommt neben der Breite der Goldhause als einem weltweiten Trend eine erheblich wichtigere Tatsache zum Ausdruck: Gold wird von Zentralbanken zunehmend als unverzichtbare Währungsreserve wahrgenommen und aus diesem Grund gekauft.

Dieser Trend steckt noch in seinen Kinderschuhen. Er wird weiter an Fahrt aufnehmen, da der Kauf von Gold eine rationale Antwort auf den Einsatz des Währungssystems als Waffe gegen Russland darstellt. Bereits in der April 2022-Ausgabe sprachen wir in diesem Zusammenhang vom Ende einer Epoche und einer Zäsur, die mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 vergleichbar ist und zu entsprechend großen Veränderungen führen wird.

Schließlich sind auch Währungssysteme nicht von Dauer, und der Übergang zu einem neuen Arrangement verläuft nur selten ohne größere Turbulenzen. Details dazu lesen Sie in der aktuellen Monatsausgabe unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren.

Unsere Goldminenaktien mit hohen Kursgewinnen

Von einem steigenden Goldpreis profitieren natürlich auch die Goldproduzenten. Die von uns empfohlenen Goldminenaktien sind in den vergangenen Monaten bereits stark gestiegen. Unser extra für diese Goldhausse aufgelegtes Goldminen-Depot beinhaltet zurzeit 7 Minenaktien, die alle Kursgewinne aufweisen, die zwischen 23% und sage und schreibe 493% liegen. Dabei handelt es sich bei diesen Werten nicht um spekulative Positionen, sondern ganz im Gegenteil um konservative Unternehmen.

Auf dem folgenden Chart sehen Sie den XAU Goldminen Index, der die Aktien der großen Unternehmen des Edelmetallsektors beinhaltet. Seit Anfang des Jahres ist er immerhin schon um 28% gestiegen. Beim hochgelobten DAX waren es hingegen nur 15%.

XAU Goldminen Index, 2023 bis 2024

Charttechnisch attraktiv: Der Index zeigt einen geordneten Aufwärtstrend. Quelle StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Charttechnisch und fundamental attraktiv

Wie Sie sehen, befindet sich der XAU Goldminen Index in einem geordneten Aufwärtstrend. Dieser Trend ist noch sehr jung, da der Ausbruch aus einer mächtigen Bodenformation erst kürzlich stattgefunden hat. Das spricht aus charttechnischer Sicht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und erheblich höhere Kurse.

Für höhere Kurse spricht allerdings auch die fundamentale Bewertung des Edelmetallsektors. Der deutlich gestiegene Goldpreis führt zu stark steigenden Unternehmensgewinnen. Erstaunlicherweise haben die Analysten das in ihren Gewinnschätzungen noch kaum berücksichtigt. Deshalb wird es positive Überraschungen geben, wenn die Zahlen des 3. Quartals veröffentlicht werden, worauf die Aktien mit großen Kurssprüngen reagieren werden.

Verpassen Sie den Einstieg nicht

Noch sind die Aktien kleinerer Unternehmen nicht stärker gestiegen als die Marktführer. Das geschieht gewöhnlich erst in einer späteren Phase der Goldhausse. Noch hat diese Phase nicht begonnen. Aber sobald sie beginnt, werden die Kurse ausgewählter kleinerer Aktien förmlich durch die Decke gehen.

Unser darauf ausgerichteter Indikator deutet im Moment darauf hin, dass diese Phase bald beginnen wird. Sobald er das sich anbahnende Kaufsignal gibt, werden wir den Fokus unserer Analysen und Empfehlungen stärker auf die Aktien kleinerer, aber qualitativ hochwertiger Edelmetallproduzenten legen.

Welche Aktien wir zurzeit empfehlen und welche Goldminenaktie gerade aus einer langen und mächtigen Bodenformation nach oben ausgebrochen ist, lesen Sie in der Oktober-Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren. Das kurzfristige Kursziel beträgt rund 30%, während wir längerfristig erheblich mehr erwarten.