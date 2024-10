Russische Zentralbank kauft Silber

Die russische Zentralbank hat bekanntgegeben, in Zukunft auch Währungsreserven in Form von Silber, Platin und Palladium aufzubauen. Könnte dies der Auslöser für eine nachhaltige Silberrallye werden?

Von Claus Vogt

Der Schwerpunkt unserer Kaufempfehlungen liegt seit geraumer Zeit auf Gold und Goldminenaktien. Tatsächlich ist der Goldpreis in den vergangenen Jahren und sogar schon seit der Jahrtausendwende deutlich stärker gestiegen als der DAX. Darüber schweigt sich die Finanzindustrie und in ihrem Gefolge auch die Börsenberichterstattung weitgehend aus. Sie präferieren stets den DAX und den S&P 500 – obwohl letzterer anhand aller Kennzahlen der Fundamentalanalyse extrem überbewertet ist.

Darüber hinaus hat die US-Zentralbank Fed im September einen Zinssenkungszyklus begonnen. Wie wir Ihnen in unserer aktuellen Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe „Zinssenkung der Fed – Bedeutung für Wirtschaft und Börse“ zeigen, kam es nur in 3 der 13 Zinssenkungskampagnen der Nachkriegszeit nicht zu einer Rezession. Bezogen auf die Aktienmärkte fällt das Ergebnis sogar noch schlechter aus, da 11 dieser 13 Fälle mit einer Aktienbaisse einhergingen.

Schauen Sie über den Tellerrand

Bei dieser sehr riskanten Ausgangslage tun Sie gut daran, über den Tellerrand von DAX und S&P 500 zu schauen und in Sektoren zu investieren, die auch in Zeiten von Rezession und allgemeiner Aktienbaisse steigen können. Der Edelmetallsektor erfüllt diese Bedingung, und seit Ende Juli dieses Jahres empfehlen wir auch einige Aktien des konservativen Versorgersektors.

Zentralbanken kaufen jetzt auch Silber

Auf das Einfrieren russischer Währungsreserven haben zahlreiche Zentralbanken mit Goldkäufen reagiert. Völlig zu Recht sehen sie sich genötigt, Reserven zu schaffen, die vor diesem Schicksal gefeit sind. Diese Käufe waren und sind eine wichtige Triebfeder der laufenden Goldhausse.

Jetzt hat die russische Zentralbank laut Bloomberg bekanntgegeben, in Zukunft auch Währungsreserven in Form von Silber, Platin und Palladium aufzubauen. Aufgrund des großen Einflusses, den Russland auf die BRIC-Staaten und andere Regierungen hat, wird dieses Beispiel wahrscheinlich Schule machen.

Das gilt umso mehr, da Silber jahrhundertelang das vorherrschende monetäre Metall war. Im 19. Jahrhundert wurde es von einem Silber-Gold-Standard abgelöst. Dann wurde auf Betreiben Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und den USA der Goldstandard eingeführt. China war übrigens eines der letzten Länder, die den Silberstandard abschafften.

In den vergangenen Jahrzehnten hielten auch die US-Regierung und die Zentralbanken in Indien und Mexiko Silber als Teil ihrer Reserven. Das Konzept, dass die russische Zentralbank Silber als Teil ihrer Reserven erwirbt, ist also nicht neu. Aber es könnte für die russische Regierung ziemlich profitabel sein.

Klare Haussesignale für Silber und eine Silberminenaktie

Auf dem folgenden Chart sehen Sie, dass der Silberpreis im April 2024 eine lange Bodenformation beendet und ein klares Kaufsignal gegeben hat. Damit wurde der Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends signalisiert.

Silberpreis pro Unze in $, 2019 bis 2024

Mit dem Ausbruch aus einer mächtigen Bodenformation wurde im April 2024 der Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends angezeigt. Quelle: StockCharts.com

Jetzt deuten unsere Prognosemodelle auf den nächsten Kurssprung des Silberpreises hin. Zusätzlich zu dem Silber-ETF, mit dem unsere Leser mit 43% im Plus sind, haben wir in unserem aktuellen Wochenupdate vom 12. Oktober 2024 den Kauf einer Silber- und Goldminenaktie empfohlen.

Hier bietet sich Ihnen ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis bei einer Aktie, deren Kurs sich bei einem weiteren Anstieg des Silberpreises vermutlich mehr als verdoppeln wird. Welche Qualitätstitel des Edelmetallsektors wir zum Kauf empfehlen, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich. Jetzt 30 Tage kostenlos.