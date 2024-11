Gold: Jetzt noch rein?

Immer wieder die Frage, ob ein Einstieg bei Gold zu den gegebenen Marktbedingungen überhaupt noch sinnvoll wäre. Die Antwort: für Gold ist es nie zu spät.

Von Claus Vogt

Auf unserer Webseite unterhalten wir die Rubrik „Fragen Sie Claus Vogt“, in der uns Leser unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren mit Anliegen und Fragen rund um das Finanzmarktgeschehen erreichen können. Hier fragte mich unlängst ein neuer Leser, ob ein Einstieg bei Gold zu den gegebenen Marktbedingungen überhaupt noch sinnvoll wäre. Gold sei ja schon so stark gestiegen, sollte man nicht doch eine Korrektur abwarten? Meine Antwort fiel recht umfangreich aus, aber die Botschaft war sehr klar: Ja, der Goldkauf lohnt sich in diesen Zeiten immer noch, oder sollte ich sagen erst recht?

Seit Beginn des Jahres 2024 ist der Goldpreis im Dollar um 32% gestiegen. Vor allem Käufe von Zentralbanken trieben das Edelmetall über die Marke von 2.700 Dollar pro Unze. Ein Ende des Preisanstiegs ist laut unseren Prognosemodellen nicht in Sicht. Auch die weltweit immer weiter ausufernde Geld- und Fiskalpolitik veranlasst uns dazu, Gold als Basisinvestment mit hoher Gewichtung zu empfehlen. Um sich gegen die anwachsenden Gefahren der Geldentwertung zu rüsten, ist Gold weiterhin unersetzlich.

Ein gutes Zeichen

Zurückhaltender als das Edelmetall selbst verhielten sich die Aktien der Goldproduzenten, die seit Jahresanfang zwar gestiegen sind, aber ihr Hoch aus dem Jahr 2020 bisher nicht überschreiten konnten. Dies liegt daran, dass das Interesse europäischer und amerikanischer privater und institutioneller Anleger noch gering ist.

Dies ist allerdings kein Umstand, der Ihnen als Goldanleger Sorge bereiten sollte. Ganz im Gegenteil, da das Desinteresse dieser Anlegergruppen darauf hindeutet, dass die Goldhausse erst in ihren Kinderschuhen steckt und noch ein gewaltiges Kurspotenzial nach oben entwickeln kann.

Wichtiges Signal für Goldminenaktien

Nun haben die Goldminenaktien charttechnisch ein sehr wichtiges Signal gegeben. Wie Sie auf dem folgenden Chart erkennen, ist HUI Gold Bugs Index in der vergangenen Woche aus einer langen Bodenformation mit Schwung nach oben ausgebrochen. Dieses Signal wird durch den im Chart rot eingekreisten Preis-Momentum-Oszillator untermauert, der sich trotz des jüngsten Kursanstiegs noch im neutralen Bereich befindet und weit entfernt von überverkauften Werten ist.

HUI Gold Bugs Index, Momentum-Oszillator, 2019 bis 2024

Ein wichtiges Signal: Der HUI ist nach oben ausgebrochen (rote Ellipse oben). Der Preis-Momentum-Oszillator befindet sich noch im neutralen Bereich und lässt viel Platz nach oben (rote Ellipse unten). Quelle: StockCharts.com

Ein weiterer Anstieg der Goldminenaktien ist auch aus fundamentaler Sicht der nächste logische Schritt in dieser Hausse. Schließlich führt ein stark gestiegener Goldpreis zu stark steigenden Einnahmen der Goldproduzenten. Einige von Ihnen werden bald ihre Quartalszahlen veröffentlichen; einige haben dies zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Marktkommentars schon getan. Hier wird so manche Gewinnschätzung über den Haufen geworfen werden – und manche Analysten werden positive Überraschungen erleben.

