In Gold gemessen ist der Euro ein Desaster

Gold in Euro auf Rekord. Anstatt von einem steigenden Goldpreis zu sprechen, wäre es sinnvoller, vom Wertverlust der entsprechenden Währungen zu reden. Demnach hat der Euro seit seiner Einführung im Januar 2002 fast 90% an Wert verloren.

Von Claus Vogt

Wenn über Gold gesprochen wird, ist gewöhnlich vom Goldpreis in Dollar oder Euro oder irgendeiner anderen Währung die Rede. Das ist allgemein üblich, auch bei uns. Aber diese Vorgehensweise verschleiert einen sehr wichtigen Teil der Wahrheit: Anstatt von einem steigenden Goldpreis zu sprechen, wäre es sinnvoller, vom Wertverlust der entsprechenden Währungen zu reden.

Wenn man das tut, erkennt man, dass der Euro seit seiner Einführung im Januar 2002 fast 90% an Wert verloren hat. Viel mehr muss man über das Zentralbankwesen im Allgemeinen und die EZB im Besonderen nicht wissen, um die Notwendigkeit zu erkennen, sich vor den Wohlstandsvernichtern der Zentralbanken vor allem mit Gold, Silber und Minenaktien schützen zu müssen.

Euro gemessen in Gold, 2000 bis 2024

Seit seiner Einführung hat der Euro gegenüber Gold fast 90% an Wert eingebüßt. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Japanischer Yen verspricht hohe Gewinne

Gegenüber Gold oder einem Warenkorb haben alle Papierwährungen aufgrund permanenter Inflation drastisch an Wert eingebüßt. Natürlich schwanken die Kurse dieser Währungen auch gegeneinander. Dabei bewegen sie sich häufig in mehr oder weniger langen Trends. Gemessen an der Kaufkraft kann eine Währung gegenüber einer anderen Währung über- oder unterbewertet sein. Hinter dieser fundamentalanalytischen Methode steht der Gedanke, ein identischer Warenkorb sollte in allen Ländern ungefähr gleich viel kosten.

Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, ist der japanische Yen gegenüber dem Euro in den vergangenen drei Jahren um mehr als 30% auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gefallen. Seine inländische Kaufkraft ist aufgrund niedriger Inflationsraten relativ stabil geblieben. Jetzt ist der Yen an der Kaufkraft gemessen zwischen 25% und 35% unterbewertet. Aus fundamentaler Sicht bietet Ihnen der Yen also eine exzellente Kaufgelegenheit.

Yen / Euro, 2019 bis 2024

Beim Yen beginnt ein neuer Aufwärtstrend. Profitieren Sie davon. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Charttechnische Bodenformationen

Passend zu dieser fundamentalen Unterbewertung hat sich beim Yen in den vergangenen Monaten eine große Bodenformation entwickelt. Dass dies sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Dollar und anderen hier nicht gezeigten Währungen wie dem Britischen Pfund der Fall ist, untermauert die Erwartung einer bedeutenden Trendwende nach oben.

Aus fundamentaler Sicht hat der Yen ein Kurspotenzial von 25% bis 35%. Deshalb haben wir den Lesern meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren Ende Oktober 2024 den Kauf von Yen empfohlen. Profitieren auch Sie von einem Anstieg des Yen und schützen sich gleichzeitig vor einem weiteren Kursverfall des Euro.