Gold-Boom: Kommt jetzt die zweite Phase?

In dieser zweiten Phase werden die Presse und ein größerer Anteil der Anleger langsam auf die Kursgewinne bei Gold aufmerksam und springen auf den fahrenden Zug auf. Diese Phase hält für gewöhnlich lange an.

Von Claus Vogt

Seit Beginn des Jahres 2025 ist der Goldpreis, wie von uns prognostiziert, stark gestiegen. In der Spitze waren es bereits knapp 30%. Ein Ende dieses Aufwärtstrends ist nicht in Sicht, unsere zahlreichen Prognosemodelle zeigen nach wie vor nur in eine Richtung: steil nach oben. Besonders erwähnenswert ist die Entwicklung der Short-Positionen der Hedger, also sehr gut informierter Marktteilnehmer im Edelmetallsektor. Trotz des enormen Kursanstiegs haben ihre Short-Positionen noch keine Extremwerte angenommen. Seite Anfang Februar wurden sie sogar um über 40% reduziert. Das ist ein sehr bullishes Zeichen.

Die Leser unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren sind seit Beginn der Goldhausse mit einem großen Goldanteil investiert und haben entsprechend stark von dem Anstieg des Goldpreises profitiert. Doch wie bereits erwähnt, ist es für einen Einstieg bei weitem noch nicht zu spät. Unsere Analysen ergeben, dass wir uns gerade erst am Anfang der zweiten von insgesamt drei Phasen einer typischen Hausse befinden.

In dieser zweiten Phase werden die Presse und ein größerer Anteil der Anleger langsam auf die Kursgewinne aufmerksam und springen auf den fahrenden Zug auf. Diese Phase hält für gewöhnlich lange an. Erst in der dritten Phase, wenn Gold in aller Munde ist und es zu einer spekulativen Übertreibung kommt, werden Sie auch in der Presse, die auf hohe Auflagen angewiesen ist, rundum Positives über die Anlageklasse Gold lesen können.

Jetzt kommen die großen Player

Bis jetzt wurde der Großteil der Goldkäufe von den Zentralbanken mancher Länder getätigt, die sich nicht in das Konstrukt des Westens einordnen lassen. So waren zum Beispiel die Zentralbanken Indiens und Chinas große Kurstreiber, da diese nach einer Alternative zum US-Dollar Ausschau halten. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, schwächte die Vormachtstellung des Greenbacks durch seine Entscheidung, russische Währungsreserven einzufrieren, ganz erheblich. Die Goldkäufe der Zentralbanken sind also durchaus rational und nachvollziehbar. Bisher sprang dieser dem Vorsichtsprinzip folgende Funke noch kaum auf andere Marktteilnehmer über.

Das ändert sich jetzt. Der Anstieg des Goldpreises wird nun nicht mehr als unerklärliches Mysterium und temporäres Aufbäumen abgetan. Aufgrund der großen Kursgewinne kann die Finanzwelt Gold nun nicht mehr ignorieren. Sogar der jetzige Präsident der USA ließ kürzlich verlauten, dass „jener, der das Gold hat, die Regeln macht.“ Diese Aussage lässt darauf schließen, dass er Gold als das unersetzbare krisensichere Asset erkennt, das es tatsächlich ist. Springen nun auch die Wall Street und vielleicht sogar die US-Notenbank auf den Gewinnerzug auf?

Goldminen mit starkem Kaufsignal

Goldminenaktien werden die großen Gewinner dieser Hausse sein, daran besteht für uns kein Zweifel. Während sich die Warnsignale unserer Indikatoren für die US-Börse insgesamt häufen und die nächste Abwärtswelle wahrscheinlich bald beginnt, prognostizieren wir starke Kursanstiege im Minensektor. Unsere Krisensicher Investieren-Leser halten bereits zahlreiche Minenaktien, die teilweise sehr große Gewinne verzeichnen, von denen wir schon einige realisiert haben.

Nun hat auch der wichtige XAU Goldminen Index das von uns erwartete und mit Käufen vorweggenommene Kaufsignal gegeben, das den charttechnischen Startschuss für weitere und vermutlich sehr starke Kursgewinne darstellt. Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, ist der Index aus einer mächtigen bullishen Formation nach oben ausgebrochen.

XAU Goldminen Index, Wochenchart, 2018 bis 2025

Der XAU Goldminen Index hat die charttechnisch wichtige Marke von 170 Punkten hinter sich gelassen und damit ein sehr starkes charttechnisches Kaufsignal gegeben. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Dass diese Konsolidierungs-Formation so lange gedauert hat, lässt sich übrigens auf die hohe Gewichtung von Barrick und Newmont zurückführen. Diese beiden Schwergewichte des Sektors hatten sich bisher unterdurchschnittlich entwickelt. Im Unterschied dazu haben die von uns ausgewählten fundamentalen Champions der Branche überdurchschnittlich starke Kursgewinne verzeichnen können.

Attraktive Bewertung

Dieses charttechnische Kaufsignal des XAU Goldminen Index wird ergänzt von der sehr attraktiven fundamentalen Bewertung des Sektors. Darüber hinaus wird das Geraune an der Wall Street lauter, wo sich immer mehr Analysten und Anleger, die durch die Kurseinbrüche im Technologiesektor verschreckt werden, nach vielversprechenden Alternativen umsehen müssen.

Mit welchen handverlesenen Goldminenaktien Sie optimal für diesen schnell Fahrt aufnehmenden Bullenmarkt aufgestellt sind, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich.