EZB warnt vor Shortsqueeze am Goldmarkt - Ein Kaufsignal?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihrem jüngsten Bericht „Financial Stability Review“ eine deutliche Warnung ausgesprochen: Der Goldmarkt könnte die Stabilität des globalen Finanzsystems gefährden. Diese Aussage sorgt für Aufsehen, da Gold traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Doch was steckt hinter der Warnung? Welche Risiken sieht die EZB, und warum könnte ausgerechnet Gold, das Symbol für Stabilität, zu einer Bedrohung werden? Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe.

Gold als Krisenwährung: Ein Rekordhoch nach dem anderen

Seit 2023 ist der Goldpreis auf Rekordhöhe gestiegen und hat im April 2025 mit 3.500 US-Dollar pro Feinunze einen neuen Höchststand erreicht. Gründe für diesen Anstieg sind vielfältig: Geopolitische Spannungen, etwa durch den Krieg in der Ukraine, die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump und die Angst vor neuen Handelszöllen, haben die Nachfrage nach Gold als sicherem Anlagewert befeuert. Besonders Zentralbanken, vor allem aus den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), haben ihre Goldreserven massiv aufgestockt, um sich unabhängiger von Dollar- und Euroreserven zu machen. So kaufte die chinesische Zentralbank allein 2024 über 200 Tonnen Gold.

Gold gilt als Absicherung gegen Inflation und politische Unsicherheiten. Doch genau diese gestiegene Nachfrage, insbesondere nach physischem Gold, sorgt nun für Besorgnis bei der EZB.

Das Problem: Physische Lieferung und Derivatemärkte

Im Zentrum der Warnung steht die gestiegene Nachfrage nach Gold-Terminkontrakten (Futures), die physisch erfüllt werden müssen. Diese Kontrakte verpflichten den Verkäufer, zu einem festgelegten Zeitpunkt eine bestimmte Menge Gold zu liefern. Seit November 2024 ist die Zahl solcher Kontrakte sprunghaft angestiegen, was zu einem historischen Höchststand bei Liefermeldungen an der New Yorker Terminbörse Comex führte.

Das Problem: Die physisch verfügbare Goldmenge ist deutlich geringer als die Zahl der ausgegebenen Kontrakte. In der Eurozone beläuft sich das Volumen der Goldderivate auf rund eine Billion Euro – das Dreifache der weltweiten Jahresproduktion von Gold. Viele dieser Kontrakte werden außerbörslich (Over-the-Counter, OTC) gehandelt, was die Transparenz einschränkt und Risiken erhöht. Sollten Investoren in großem Stil auf physischer Lieferung bestehen, könnten Lieferengpässe entstehen, die zu einem sogenannten „Goldpreis-Squeeze“ führen.