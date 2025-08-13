     

    Gold – Nächste Aufwärtswelle rollt

    Gold befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Unsere Prognosemodelle und Indikatoren, die in den vergangenen Jahren hervorragende Ergebnisse geliefert und diese Goldhausse vorhergesehen haben, lassen im Moment keine Zweifel daran, dass sie noch lange anhalten wird. 

    Von Claus Vogt

    Die fundamentalen Rahmenbedingungen der Geld- und Staatsschuldenpolitik, die diese Hausse bisher angetrieben haben, sind heute stärker denn je. Dafür stehen unter anderem die Politik des US-Präsidenten Trump, der deutsche Schuldenkanzler Merz (CDU) und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (CDU), die eine eigene Steuerhoheit der EU einführen will. 

    Ihr Wohlstand ist nicht nur in Gefahr, er ist längst unter starken Beschuss geraten. Darüber hinaus nehmen in Deutschland die von Neid getriebenen politischen Angriffe auf Ihr Vermögen auf beängstigende Weise zu – Vermögensteuer, Erbschaftsteuer und „Reichensteuer“.

    Nehmen Sie diese Chance wahr 

    Vor diesem Hintergrund sollten Sie nicht untätig abwarten, sondern vorausschauend handeln, wie wir das in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren schon seit Jahren tun. Bei Gold bietet sich Ihnen jetzt erneut eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, um Ihr Vermögen zu schützen und von der Hausse zu profitieren. 

    Der folgende Chart zeigt Ihnen den Verlauf des Goldpreises seit 2023. Von seinem Tief im Oktober 2023 ist der Goldpreis bereits um 90% gestiegen. Dieser Anstieg ist stufenweise und auf sehr geordnete Weise erfolgt, ganz ohne Hektik oder Übertreibungen. Auf jede Aufwärtswelle folgte eine gesunde Konsolidierung, die das Sprungbrett der nächsten Aufwärtswelle bildete. 

    Wie unsere Modelle zeigen, ist die jüngste Konsolidierungsphase, die im April 2025 begonnen hatte, gerade zu Ende gegangen. Wir befinden uns also in der Frühphase der nächsten Aufwärtswelle, deren kurzfristiges Minimumkurziel bei 3.900 $ liegt, also rund 15% über dem aktuellen Goldpreis. Lassen Sie sich diese Gewinne nicht entgehen. 

    Goldpreis pro Unze in $, 2023 bis 2025

    Ein Bild, das Text, Reihe, Diagramm, Schrift enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

    Die nächste Aufwärtswelle des Goldpreises hat gerade begonnen. Nutzen Sie diese Kaufgelegenheit, um Ihr Vermögen zu schützen und zu mehren. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

    Goldminenaktien profitieren überproportional

    Wenn der Goldpreis steigt, legen die Kurse der Minenaktien überproportional zu. Ausgewählt gute Minenaktien können leicht um das Doppelte oder Dreifache des Goldpreises steigen. Hier reden wir also über Kursgewinne von 30% bis 50% in den kommenden Monaten. Sind Sie dabei?

    Welche Aktien aus dem Edelmetallsektor jetzt besonders große Kursgewinne versprechen, erfahren Sie in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren – kritisch, unabhängig und erfolgreich.

     

