Wie hoch steigt die Silber-Rakete?

Der Aufstieg von Silber hat historische Dimensionen. Der Silbermarkt ist ganz klar im Übertreibungsmodus. Die erhoffte Korrektur blieb bisher aus. Physische Ware wird langsam knapp. Wie weit kann der Preis noch steigen?

Von Claus Vogt

Mitte der Woche ist der Silberpreis auf über 50 $ pro Unze gestiegen. Basierend auf unseren Prognosemodellen hatten wir in unserer am 24. Juni 2025 erschienenen Themenschwerpunkt-Ausgabe „Silber und Silberminenaktien II“ einen baldigen Test dieser charttechnisch wichtigen Marke in Aussicht gestellt. Silber notierte damals bei 36 $ pro Unze, ist seither also um fast 40% nach oben geschossen. Nach diesem rasanten Kursanstieg stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie es von hier aus weitergehen wird.

In unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren haben wir die Marke von 50 $ pro Unze ausdrücklich als Etappenziel auf dem weiteren Weg nach oben bezeichnet. Längerfristig rechnen wir also mit erheblich höheren Kursen, sowohl bei Silber als auch bei Gold und den von uns empfohlenen Edelmetallaktien.

Droht jetzt eine größere Korrektur?

Wenn die Kurse in den Bereich der von uns prognostizierten Etappenziele oder charttechnischer Widerstände steigen, analysieren wir die Situation und die kurzfristige Markttechnik natürlich sehr intensiv. Haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Sind neue Einflussfaktoren hinzugekommen, die für oder gegen die Fortsetzung der Hausse sprechen? Gibt es Anzeichen spekulativer Übertreibungen? Oder sind Schwächezeichen der Markttechnik erkennbar?

Die Antworten auf diese Fragen geben uns wichtige Hinweise, ob wir nur mit einer harmlosen Konsolidierung rechnen müssen oder vielleicht doch mit einer größeren Korrektur. Speziell bei Silber- und Goldminenaktien, die in unseren Musterdepots eine sehr hohe Gewichtung haben, kann es in Erwartung einer größeren Korrektur sinnvoll sein, Teilverkäufe vorzunehmen.

In unserer aktuellen Themenschwerpunkt-Ausgabe „Goldminenaktien: Kleine Minen und Explorer – Aussichtsreiche Nebenwerte des Edelmetallsektors“ haben wir eine kleine Liste früherer Korrekturen des Goldpreises und des XAU Gold- und Silberminen Index zusammengestellt. Schließlich sollten Sie als Aktionär eine Vorstellung von der Dauer und dem Ausmaß einer typischen Korrektur eines Sektors haben, in dem Sie investieren.

Noch keine spekulativen Übertreibungen erkennbar

Die Details unserer Analysen können wir hier nicht offenlegen, und die Ergebnisse können sich in der aktuellen Situation auch sehr schnell ändern. An dieser Stelle muss die Feststellung genügen, dass wir die Wahrscheinlichkeit einer größeren Korrektur bei Silber, Gold und Edelmetallaktien im Moment noch nicht für groß genug halten, um Gewinnmitnahmen zu empfehlen – obwohl sich die Kurse unserer Empfehlungen teilweise vervierfacht und verfünffacht haben. Der Kurs einer Aktie unseres auf sieben Werte beschränkten speziellen Goldminen-Depots hat sich seit unserem Einstieg sogar versiebzehnfacht.

Silberpreis pro Unze in $, 2024 bis 2025

Unser am 24. Juni 2025 genanntes kurzfristiges Etappenziel von 50 $ pro Unze wurde jetzt erreicht. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Natürlich muss jeder Anleger anhand seiner individuellen Vorlieben entscheiden, wann er Gewinne realisieren möchte. Es gibt bei dieser Entscheidung keinen Königsweg und schon gar keine für jedermann gültige Regel. Eines müssen Sie aber akzeptieren: Gewöhnlich werden wir weder zu absoluten Tiefstkursen kaufen, noch am Höchstkurs aussteigen. Das Streben nach dem perfekten Ein- und Ausstieg steht dem Erfolg an der Börse sogar im Weg.

Bleiben Sie noch investiert

Um an den Finanzmärkten dauerhaft Geld zu verdienen, muss man in Chance-Risiko-Verhältnissen denken. Solange uns die Chancen deutlich höher erscheinen als die Risiken, bleiben wir investiert. Ist das nicht mehr der Fall, verkaufen wir. Bei den von uns empfohlenen Silber- und Goldminenaktien bleiben wir zurzeit noch investiert – was sich in Abhängigkeit von unseren Modellen und Indikatoren aber sehr schnell ändern kann.

