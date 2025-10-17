     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Wie hoch steigt die Silber-Rakete?

    Der Aufstieg von Silber hat historische Dimensionen. Der Silbermarkt ist ganz klar im Übertreibungsmodus. Die erhoffte Korrektur blieb bisher aus. Physische Ware wird langsam knapp. Wie weit kann der Preis noch steigen?

    Von Claus Vogt

    Mitte der Woche ist der Silberpreis auf über 50 $ pro Unze gestiegen. Basierend auf unseren Prognosemodellen hatten wir in unserer am 24. Juni 2025 erschienenen Themenschwerpunkt-Ausgabe „Silber und Silberminenaktien II“ einen baldigen Test dieser charttechnisch wichtigen Marke in Aussicht gestellt. Silber notierte damals bei 36 $ pro Unze, ist seither also um fast 40% nach oben geschossen. Nach diesem rasanten Kursanstieg stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie es von hier aus weitergehen wird. 

    In unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren haben wir die Marke von 50 $ pro Unze ausdrücklich als Etappenziel auf dem weiteren Weg nach oben bezeichnet. Längerfristig rechnen wir also mit erheblich höheren Kursen, sowohl bei Silber als auch bei Gold und den von uns empfohlenen Edelmetallaktien. 

    Droht jetzt eine größere Korrektur?

    Wenn die Kurse in den Bereich der von uns prognostizierten Etappenziele oder charttechnischer Widerstände steigen, analysieren wir die Situation und die kurzfristige Markttechnik natürlich sehr intensiv. Haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Sind neue Einflussfaktoren hinzugekommen, die für oder gegen die Fortsetzung der Hausse sprechen? Gibt es Anzeichen spekulativer Übertreibungen? Oder sind Schwächezeichen der Markttechnik erkennbar? 

    Die Antworten auf diese Fragen geben uns wichtige Hinweise, ob wir nur mit einer harmlosen Konsolidierung rechnen müssen oder vielleicht doch mit einer größeren Korrektur. Speziell bei Silber- und Goldminenaktien, die in unseren Musterdepots eine sehr hohe Gewichtung haben, kann es in Erwartung einer größeren Korrektur sinnvoll sein, Teilverkäufe vorzunehmen. 

    In unserer aktuellen Themenschwerpunkt-Ausgabe „Goldminenaktien: Kleine Minen und Explorer – Aussichtsreiche Nebenwerte des Edelmetallsektors“ haben wir eine kleine Liste früherer Korrekturen des Goldpreises und des XAU Gold- und Silberminen Index zusammengestellt. Schließlich sollten Sie als Aktionär eine Vorstellung von der Dauer und dem Ausmaß einer typischen Korrektur eines Sektors haben, in dem Sie investieren. 

    Noch keine spekulativen Übertreibungen erkennbar

    Die Details unserer Analysen können wir hier nicht offenlegen, und die Ergebnisse können sich in der aktuellen Situation auch sehr schnell ändern. An dieser Stelle muss die Feststellung genügen, dass wir die Wahrscheinlichkeit einer größeren Korrektur bei Silber, Gold und Edelmetallaktien im Moment noch nicht für groß genug halten, um Gewinnmitnahmen zu empfehlen – obwohl sich die Kurse unserer Empfehlungen teilweise vervierfacht und verfünffacht haben. Der Kurs einer Aktie unseres auf sieben Werte beschränkten speziellen Goldminen-Depots hat sich seit unserem Einstieg sogar versiebzehnfacht. 

    Silberpreis pro Unze in $, 2024 bis 2025

    Unser am 24. Juni 2025 genanntes kurzfristiges Etappenziel von 50 $ pro Unze wurde jetzt erreicht. Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

    Natürlich muss jeder Anleger anhand seiner individuellen Vorlieben entscheiden, wann er Gewinne realisieren möchte. Es gibt bei dieser Entscheidung keinen Königsweg und schon gar keine für jedermann gültige Regel. Eines müssen Sie aber akzeptieren: Gewöhnlich werden wir weder zu absoluten Tiefstkursen kaufen, noch am Höchstkurs aussteigen. Das Streben nach dem perfekten Ein- und Ausstieg steht dem Erfolg an der Börse sogar im Weg.

    Bleiben Sie noch investiert

    Um an den Finanzmärkten dauerhaft Geld zu verdienen, muss man in Chance-Risiko-Verhältnissen denken. Solange uns die Chancen deutlich höher erscheinen als die Risiken, bleiben wir investiert. Ist das nicht mehr der Fall, verkaufen wir. Bei den von uns empfohlenen Silber- und Goldminenaktien bleiben wir zurzeit noch investiert – was sich in Abhängigkeit von unseren Modellen und Indikatoren aber sehr schnell ändern kann. 

    Damit Sie nichts versäumen, lesen Sie unseren Börsenbrief Krisensicher Investieren, den Sie 30 Tage kostenlos testen können. Schließen Sie einfach ein Probeabo ab.  

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Studie: Steuerbonus für Überstunden bringt 1,35 Euro pro Stunde
    Studie: Steuerbonus für Überstunden bringt 1,35 Euro pro Stunde

    Der von der Bundesregierung geplante Steuerbonus für Überstundenzuschläge wird den Arbeitnehmern wenig bringen. Die Böckler-Stiftung hat erstmals anhand konkreter Verdienststatistiken [ ... ]

    Pistorius geht auf interne Widersacher zu - Gemeinsamer Brief

    Zwei Tage nach dem Wehrdienst-Drama in der SPD-Fraktionssitzung ist Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf seine internen Widersacher zugegangen - und zwar auch im wörtlichen Sinne. Bei der [ ... ]

    Roland Kaiser erschüttert von Jack Whites Einsamkeit

    Schlagerstar Roland Kaiser trauert um den Komponisten und Produzenten Jack White. "Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert", sagte Kaiser [ ... ]

    Bundestag verlängert Bundeswehreinsatz in Südsudan
    Bundestag verlängert Bundeswehreinsatz in Südsudan

    Der Bundestag hat auf Antrag der Bundesregierung eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Südsudan beschlossen. In namentlicher Abstimmung votierten 495 Abgeordnete für den Antrag der Bundesregierung, [ ... ]

    Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg startet am 10. November

    Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am 10. November beginnen. Das geht aus der sitzungspolizeilichen Anordnung des Landgerichts Magdeburg hervor, wie der "Spiegel" schreibt. [ ... ]

    Ex-Nato-Chef Stoltenberg räumt Fehler bei Russlandkritik ein

    Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg räumt Fehler bei seiner Russlandkritik ein. Er sei nicht ausreichend informiert gewesen, schreibt der heutige Finanzminister Norwegens in seinen Erinnerungen [ ... ]

    Christian Kern stolz auf Österreicher bei der Deutschen Bahn

    Der frühere österreichische Bundeskanzler und Ex-ÖBB-Chef Christian Kern (SPÖ) betrachtet die Berufung von Evelyn Palla zur Chefin der Deutschen Bahn (DB) und Philipp Nagl als DB-Infrago-Chef [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.