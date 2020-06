Donald Trump: Interview von 1980

Interview mit Donald Trump vor 40 Jahren. Der damals 34-jährige zur Präsidentschaftsfrage: "Die Leute suchen jemand, der sie anlächelt und hirnlos ist. Schuld sind die Medien. Ein Abraham Lincoln wäre niemals Präsident geworden".

In einem Interview von 1980 erläutert Donald Trump seine Ansichten als möglicher Präsidentschaftskandidat.(Ab ca. 3:00): "Jemand, mit vielleicht unpopulären aber richtigen Ansichten hat in diesem System keine Chance gewählt zu werden. Er hat keine Chance gegen jemanden, der vielleicht kein Hirn hat, aber ein breites Lächeln. Das ist die traurige Wahrheit in der Politik."

Frage: Das Fernsehen hat diesen Prozess verstärkt?

"Ja, es hat den Prozess verstärkt. Die Abraham Lincolns dieser Welt hätten heute keine Chance mehr. Abraham Lincoln wäre heute nicht mehr wählbar wegen des Fernsehens. Es war kein gut aussehender Mann und er lächelte überhaupt nicht. Unter diesen Umständen hätte er heute keine Chance. Ist das nicht eine Schande?"

Clint Eastwood zu Donald Trump:

"Ich liebe es, wenn Leute Trump Dumm nennen. Sie meinen, der Multi-Milliardär, der jeden Demokraten in den Hintern trat, der 16 republikanische Karriere-Politiker in den Vorwahlen begrub und weiterhin diese ehemals seriösen Nachrichtenorganisationen wie Dummköpfe dastehen lässt?

Du meinst den Mann, der die Präsidentschaft gewonnen hat? Du meinst den Typ mit dem super Model zur Frau? Sie meinen den Mann, dessen scharfe Worte alleine die illegalen Grenzübertritte massiv bremste?

Sie meinen den Mann, dessen bloße Präsenz die Börse dazu gebracht hat, all ihre früheren Rekorde zu zerschlagen? Meinen sie den Mann mit der stärksten US Wirtschaft seit Ronald Reagan und den extrem stark ansteigenden Löhnen und seinen Steuersenkungen?

Sie meinen den Mann, der alleine in den ersten sieben Monaten seiner Amtszeit eine Million Arbeitsplätze geschaffen hat?

Bist du sicher, dass du überhaupt weißt, wogegen du dich wehrst? Sind Sie es nicht, die eine Partei (Demokraten) unterstützen, die die Dezimierung jedes Kernprinzips unseres christlichen Zusammenlebens, unserer Werte und Kultur ermöglicht?

Sind Sie sich sicher, dass Sie eine Partei (Demokraten) unterstützen, die damals zu 100% gegen die Abschaffung der Sklaverei gestimmt hatte? Sind Sie sicher, dass Sie einen Politiker wie die Demokratin Maxine Waters wirklich ernst nehmen können?

Sind Sie sicher, dass Sie mit jemandem, der eine 40-jährige Karriere als Beamter (Hillary) hat und in einem 4,5 Millionen Dollar-Haus lebt, das einen Bezirk darstellt, in dem sie nicht einmal lebt, nichts falsch sehen? Sind Sie sicher, dass Sie nichts Falsches oder Besonderes daran sehen, dass Hillary Clinton eine Frau ist, die seit 30 Jahren in der Politik tätig ist und einen Nettowert von 240 Millionen US-Dollar hat?

Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht nur auf Hass stützen, der von einer krummen, von Mainstream Medien bezahlten Plattform ausgeht?

Können Sie mir überhaupt 5 Dinge sagen, die die Demokratische Partei getan haben, um Ihren Wohlstand als hart arbeitender amerikanischer Staatsbürger im Alltag zu verbessern? Wahrscheinlich nicht.

Erkennen Sie das Debakel, in das Sie Ihre Kinder schicken, wenn sie erwachsen werden, indem Sie weiterhin eine politische Partei unterstützen, die nichts für die Armen getan hat, außer sie arm zu halten, ihnen kostenlose Abtreibungen zu gewähren und ein paar Dollar pro Monat, um ein wenig Essen im Kühlschrank zu haben?

Der Wohlstand und die Sicherheit der Bürger ist Aufgabe Ihrer Regierung. Alle anderen Demokraten haben dich ebenfalls schrecklich im Stich gelassen! Machen Sie es sich nicht bequem und nehmen Sie eine Position für Ihre Kinder ein. Sie versprechen Ihnen ein Land voller illegaler Einwanderer, Abtreibungen, 5-Dollar-Jobs pro Stunde und nicht geschlechtsspezifischer Menschen, die Ihr Land und Ihr Leben nicht weiter verbessern werden.

Rosie O'Donnel, Madonna, Katy Perry und Robert De Niro sind Promis, die sind nicht wie Sie. Sie müssen nicht die alltägliche Disparität eines durchschnittlichen Amerikaners durchleben. Männer hassen Frauen nicht, Weiße hassen Schwarze nicht und Donald Trump ist kein Rassist.

Hören Sie auf, sich von einer Partei einer Gehirnwäsche unterziehen zu lassen, die Sie ständig im Stich gelassen hat. Seien Sie besorgt über Ihren Wohlstand, Ihre Sicherheit, Ihre Kinder und eine Amerika ZUERST Denkweise. Lassen Sie diese krummen Politiker fallen, die Ihren Wachstum gebremst haben.

Werfen Sie diese krummen Politiker weg, die das Wachstum Ihrer Kinder behindern werden. Härter werden, Stellung beziehen und sich wie ein stolzer Amerikaner verhalten. Sehen Sie, wie sehr Trump die Amerikaner unterstützt und sie in Freiheit und Unabhängigkeit liebt, und stellen Sie sich vor, wie weit wir als Land sein könnten, wenn alle Politiker diese gleichen Prioritäten hätten....