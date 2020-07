Karliczek: Alle Deutschen impfen

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU): Sobald ein Impfstoff da ist, werden sich alle Deutschen impfen lassen können . / "Jetzt ist die Zeit für die Frauenquote gekommen".

Sobald ein Impfstoff gefunden ist, wird sich nach Angaben der Bundesregierung jeder Deutsche, der das möchte, impfen lassen können.

"Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen", sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) zu BILD am SONNTAG. "Wenn ein Impfstoff gefunden ist, wird jeder Deutsche, der es will, auch geimpft werden können. Das müssen wir schaffen und das werden wir schaffen."

Die Ministerin dämpfte allerdings Erwartungen an eine schnelle Impfstoffentwicklung.

"Ein zugelassener Impfstoff, der für die breite Masse der Bevölkerung geeignet ist, wird wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung eines Impfstoffes kann es immer Rückschläge geben."

Karliczek: "Jetzt ist die Zeit für die Frauenquote gekommen"

Karliczek hat in dem BILD-Interview auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden ihre Unterstützung auf dem Parteitag im Dezember zugesagt.

"Meine Stimme als Parteitagsdelegierte bekommt Armin Laschet aus Überzeugung", sagte Karliczek zu BILD am SONNTAG.

Auch die mögliche Einführung einer Frauenquote für Parteiämter und Mandate begrüßt die Bildungsministerin ausdrücklich.

"Jetzt ist die Zeit für die Frauenquote gekommen", sagte sie. Man könne nicht mehr ignorieren, wie schwer es sei, Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. "Die Frauenquote ist ein richtiges Signal. Wir müssen Frauen in der Partei stärker einbinden, wenn wir Volkspartei bleiben wollen."