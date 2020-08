Livestream Demo Berlin - Polizei blockiert Zufahrten

Demo-Beben in Berlin. Hunderttausende versammelten sich heute zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Polizei verordnet den Demonstranten Maskenpflicht.

Bereits vor Beginn der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung um 11 Uhr hatten sich Tausende Demonstranten rund um das Brandenburger Tor versammelt. Die Stimmung war zu dem Zeitpunkt bereits aufgeheizt. Teils in schrillen Tönen schreien die Demonstranten die Polizisten an, die Absperrungen zur Straße am 17. Juni zu öffnen.

Auch andere Zugangsstraßen wurden blockiert, angeblich wegen Überfüllung.

Die Polizei teilte per Twitter zudem mit, dass die Demo-Teilnehmer mehrfach vergeblich aufgefordert wurden, die Mindestabstände zum Schutz vor Corona-Infektionen einzuhalten. Daher wurde vom Einsatzleiter das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes „zur Auflage“ gemacht.

Die Sprecherin der Polizei sagte auch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden und dann auch keine Masken getragen werden, wäre es „das letzte Mittel“, den Demonstrationszug nicht starten zu lassen und die Versammlung aufzulösen.

Michael Mross berichtet aus Berlin: