München: Festnahmen bei Demo - Berlin: Party ohne Probleme

In Berlin gibt es das Festival of Lights. Party überall. Menschenansammlungen und keine Probleme. Großer unterschied zur Demo in München. Werden nur noch unpolitische Versammlungen geduldet?

Berlin Partystadt - kein Problem. Tausende feierten "Festival of Lights" z.B. direkt vor dem Brandenburger Tor. Keine Masken, ausgelassene Stimmung.

Wenn's dagegen politisch wird sieht die Sache anders aus.

Die Freiheitsdemo am Odeonsplatz wurde gestoppt. Schikanen auch auf der Theresienwiese.

Die Polizei hat im Zuge der Corona-Demonstration in München am Samstag über 120 Anzeigen aufgenommen. Über 100 Menschen seien angezeigt worden, weil sie auf der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 20 weitere Menschen wurden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Wie viele Menschen festgenommen wurden, teilten die Beamten zunächst nicht mit. „In den meisten Fällen konnten die betroffenen Personen nach der Anzeigenbearbeitung wieder entlassen werden“, hieß es von der Polizei.

Zur Corona-Demonstration in München waren am Samstag doppelt so viele Teilnehmer gekommen wie von den Veranstaltern angekündigt. Die Polizei sprach von etwa 10 000 Teilnehmern auf der Kundgebung.

