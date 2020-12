2021: Corona, Sozialismus + Polizeistaat

Wer meint, dass das Jahr 2020 als das Katastrophenjahr in die deutschen Geschichtsbücher eingehen wird, der sollte 2021 erst einmal abwarten.

von Stefan Schubert

Die Warnungen meines Bestsellers Vorsicht Diktatur! haben sich leider in geradezu apokalyptischer Form bewahrheitet. Dort heißt es:

»Das Überwachungssystem, das die Bundesregierung im Schatten der Corona-Krise am Parlament vorbei und ohne jegliche gesellschaftliche Debatte beschlossen hat, erinnert an Kontrollsysteme totalitärer Staaten. Aktuell warnte auch Edward Snowden, dass diese »Notfallmaßnahmen« zu einem permanenten Überwachungssystem zu mutieren drohen. Snowden spricht von einer »Architektur der Unterdrückung«, die die Regierungen auch nach Corona beibehalten werden.«

Selbst im Privatleben hat die Gehirnwäsche Folgen, viele Polizisten scheinen ihre Blockwartmentalität kaum mehr ablegen zu können. Manche blühen dabei regelrecht auf, wie ich persönlich im Bekanntenkreis beobachten musste.

So drang die Polizei in Sachsen in private Räume ein, um eine Skatrunde aufzulösen. Die Skatbrüder erwartet nun ein Bußgeld. Das ist besonders lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, dass die drei Skatbrüder vielleicht am nächsten Tag schon wieder gemeinsam in einer Werkstatt am selben Auto schrauben.

In Essen rückte die Polizei gar mit einer Hundertschaft bei einem Gottesdienst an - um ihn aufzulösen. Kein Einzelfall in Deutschland!

Und in Bayern musste ein Mann 500 Euro Strafe zahlen, weil er bei einer Straßenkontrolle erwischt wurde, wie er seine Enkel nach der Sperrstunde (21 Uhr) nach Hause fuhr. 500 Euro Bußgeld sind in solchen Fällen vorgesehen - "also kein Kavaliersdelikt", wie die Polizei dazu anmerkt.

Ja, das Urteil ist gerade wegen meines Werdegangs hart (war selbst Polizist), aber ich bleibe dabei: Die deutsche Polizei ist der Verlierer 2020.