2021: Die geimpfte Bundestagswahl

Wir werden geimpft! Täglich werden wir bewusst oder unbewusst durch unsere Qualitätsmedien geimpft. Die Einflussnahme erfolgt zunächst nicht via Oberarm, sondern über Aug' und Ohr. Meinrad Müller Die medialen Vakzine sollen in unser Bewusstsein eindringen, um gegen alles Kritische immun zu werden. Wer in seiner Jugend mit sozialistischen Ideen „geimpft“ wurde, leidet womöglich sein Leben lang an diesen Wahnvorstellungen. Es sei denn, er wurde von der Realität eingeholt und er realisiert, dass sich mit Spontispüchen keine Miete und kein Essen bezahlen lässt.

Doch irgendwie scheint diese mediale Impfung nicht bei allen zu funktionieren. Trotz der Aufbereitung immer neuer Impfdosen, die uns via Fernsehen, Radio und Zeitungen erreichen. Der politisch-mediale Komplex als größtes Manipulationslabor aller Zeiten.

Vorgänger dieser Demagogie, die unsere Großeltern vor 85 Jahren und in der DDR bis 1989 erleben mussten, scheinen kleiner zu sein als das, was wir heute erleiden. Wie Stopfgänse, denen die Weizenkörner zwangsweise in den Schlund gedrückt werden, werden auch wir, so wir nicht achtsam sind, zwangsdesinformiert.

Mit einhundertfünfzig Millionen Euro „unterstützt“ die Regierung die notleidenden Presseverlage, denen die Leser davonlaufen wie den Impfzentren die zu Impfenden. Wo lange Schlangen von Wartenden erwartet wurden, ist gähnende Leere. Diese Videos, wie könnte es anders sein, werden in der Aktuellen Kamera weder gezeigt noch erwähnt.

Das eigene geistige Immunsystem, durch alternative Medienmedizin bereits gestärkt, weigert sich das anzunehmen, das vom hohen Throne verkündet wird: „Niemand hat die Absicht eine Mauer respektive Impfverpflichtung zu fordern“. Gemeinhin geschieht doch erfahrungsgemäß immer das, das Wochen zuvor verleugnet wurde.

Der größte gesellschaftliche Schaden allerdings ist bereits eingetreten, der Verlust des Vertrauens in „Vater Staat“, das seit 1945 langsam wieder in unsere demokratischen Strukturen wuchs. Dies alles wurde durch peu á peu zerstört durch willkürlich erscheinende „Maßnahmen“, bei welchen selbst kleinsten Verstöße mit brachialer Gewalt begegnet wurde. Die Spaltung der Gesellschaft wurde von oben herbeigeführt und setzt sich weiter fort.

Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, nach diesem Muster werden die „guten Geimpften“ zur Bundestagswahl dürfen und stellen somit bereits eine positive Vorselektion dar. Des Kaisers neue Kleider sollen doch von den doppelt richtig geimpften Bürgern erkannt und belobhudelt werden.