USA: Mit Biden in den Abgrund

Es ist schon abartig, wie deutsche Medien Trump schmähen und Biden vergöttern! Doch der Tag der Abrechnung rückt näher. Trump hat viel erreicht. Das wird jetzt zerstört.

"Ausgerechnet unter dem Turbokapitalisten verringerte sich die Ungleichheit in den USA. Bis zum Ausbruch der Pandemie verbesserte sich die wirtschaftliche Lage von Schwarzen, Latinos und Armen. Warum?"

Muss selbst der SPIEGEL zugeben (Bezahl): Wie Amerikas Unterschicht in der Trump-Ära profitierte

Das Hetzblatt gegen Trump frohlockt wegen Biden. Erleichterung geht um in der gesamten deutschen Merkel-Presse.

Ob unter Opa Biden alles besser wird, bleibt offen. Trump hat viel erreicht, gerade in Sachen China, auch ansonsten ging es mit den USA bergauf. Nicht nur an den Börsen, auch in der Unterschicht, wie selbst der SPIEGEL zugeben muss. Damit nicht allzuviele das lesen, ist der Trump-Erfolg ja auch hinter der Bezahlschranke. Aber wer hat schon SPIEGEL abonniert?

Das Lächeln hinter der Fassade der perfekt gespielten Gutmenschen Biden und seiner Vize Kamala Harris, könnte bald von der rauhen Wirklichkeit verdrängt werden. Ähnlich wie bei Obama, unter dessen Regentschaft Kriege geführt worden. Dafür erhielt er den Friedensnobelpreis. Ein Preis, der eigentlich Donald Trump zustehen würde!

Biden und sein links-grünes Politbüro werden Amerika politisch-korrekt in den Abgrund führen. Und allen voran der politisch-mediale Komplex in Deutschland wird applaudieren. Was Merkel in Deutschlanfd schafft, wird Joe Biden in den USA vollenden.

Die nächsten Jahre werden bitter.