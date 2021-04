Positiv-Zahlen: Mathematisch unbrauchbar?

Top News Ausgangssperre grundgesetzwidrig? Die renommierte Verfassungsrechtlerin Anna Katharina Mangold von der Uni Flensburg hat das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete neue Infektionsschutzgesetz als grundgesetzwidrig [ ... ] Ärztekammer für Corona-Bevölkerungstests Die Bundesärztekammer fordert eine gründlichere Erfassung der Infektionslage in Deutschland: "Wir brauchen endlich repräsentative Bevölkerungstests auf das Coronavirus, wie es [ ... ] USA: Corona-Ausbruch in Altenheim trotz Impfung In einem Pflegeheim in den USA hat sich das Coronavirus schlagartig verbreitet, obwohl der Großteil der Bewohner geimpft war. Corona-Notbremse Ablenkungsmanöver? Der Alterspräsident des Bundestags, Hermann Otto Solms (FDP), hält Teile der "Bundesnotbremse" für verfassungswidrig. Die FDP wolle, dass das Gesetz noch "scheitert", [ ... ] Helios-Kliniken-Chef: Lage auf Intensivstationen nicht dramatisch Der Chef der Krankenhauskette Helios sieht bei den Intensivstationen keinen Grund zur Panik. "Wirklich dramatisch ist die Lage derzeit nicht, auch wenn vor allem unsere großen Krankenhäuser jetzt wieder [ ... ] Bundestag beschließt Corona-Diktatur Der Bundestag hat die sogenannte "Bundesnotbremse" auf den Weg gebracht. 342 Abgeordnete stimmten am Mittwoch in der Schlussabstimmung für die umstrittene Änderung des Infektionsschutzgesetzes. 250 Parlamentarier [ ... ] Bund-Länder-Beratungen über Ausnahmen für Geimpfte geplant Bund und Länder wollen auf einem gemeinsamen Impfgipfel am Montag offenbar über mögliche weitreichende Ausnahmen bei den Corona-Regeln für Geimpfte beraten. Das berichtet das Portal [ ... ]