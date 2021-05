Die Deutsche Wochenschau

Die „Deutsche Wochenschau“ - mit Zitaten und Originaltexten aus deutschen Qualitätsmedien. Baerbock, "Der Liebling der Wählerherzen" (SZ), CO2, Corona und Impfung dominieren die Presselandschaft.

Im Zweiwochenrhythmus gibt es eine neue Ausgabe des satirischen Kunstprojekts „Deutsche Wochenschau“ von Rick Sanchez, das zeigen möchte, wie moderne Nachrichten von heute im früheren Propagandastil der Wochenschau aussehen würden.

Alle Texte sind im Original deutschen Qualitätsmedien entnommen. Beispiel - Süddeutsche Zeitung:

"Anne Will hat ihre furchterregendsten Waffen als Talk-Moderatorin gezückt: den Gast unaufhörlich zu unterbrechen, die Teufelsadvokatin zu spielen, nachzubohren bis zur Schmerzgrenze. Alles vergeblich.

Annalena Baerbock, erste Kanzlerkandidatin der Grünen und derzeit mitsamt ihrer Partei zumindest in Umfragen Liebling der Wählerherzen, parierte wie eine Großmeisterin im Fechten.

Rasches Ausweichen, Doppelschritt vorwärts und rückwärts, Parieren und Arrêtstoß, der Zwischenstoß mitten in den Angriff des Gegners hinein, oder hier: der Gegnerin. Ist sie als Quotenfrau in ihre neue Rolle gekommen, fragt Anne Will in ihrer ARD-Talkshow am Sonntagabend. Tückische Frage. Doch die Kandidatin ist nicht aus der Fassung zu bringen: Auch die Kunst des Weglächelns scheint sie bestens zu beherrschen."

Quelle: Süddeutsche Zeitung