British Airways: Rätselhafter Tod von 4 Piloten nach Impfung

Bei British Airways sind in einer Woche vier Piloten gestorben. Die Airline lässt Zusammenhänge mit einer Impfung offen.

Normalerweise sind Piloten eine der medizinisch am stärksten untersuchten Berufsgattungen. Nur wer einwandfrei gesund ist darf fliegen. Das wird einmal jährlich penibel untersucht.

Umso erstaunlicher ist es, dass bei British Airways gleich vier Piloten innerhalb einer kurzen Zeit starben. Dabei handelte es sich angeblich um Geimpfte. Die Airline lässt jedoch jeden Zusammenhang mit einer Impfung unbestätigt. Es gab deshalb auch kein Statement, dass die Flugzeugführer nicht geimpft waren.

Woran das Flugpersonal also letztlich starb, wurde nicht mitgeteilt.

Weil die Wellen im Internet hochsschlugen, hat sich der britische Faktenchecker Reuters ans Werk gemacht. Denn es kursierten zusätzlich Gerüchte, dass British Airways die Regierung kontaktierte mit der Frage, ob man Geimpfte Piloten überhaupt ins Cockpit lassen darf. Es wurde jedoch verneint, dass es diese Anfrage überhaupt gegeben hätte.

Angeblich sind bisher 80% des Flugpersonals von British Airways geimpft.

Übrig bleiben viele offene Fragen. Eines scheint derweil klar zu sein: Das Flugpersonal ist besonders intensiv durchgeimpft.

Ob dieser Sachverhalt in ursächlichem Zusammenhang mit dem plötzlichen Tod von vier Piloten steht, die vorher topfit waren, muss dringend aufgeklärt werden. Es sieht jedoch danach aus, dass gerade diese Aufklärung verhindert werden soll.

Kondolenzbücher der vier verstorbenen Piloten:

Stellungnahme British Airways:

„Leider sind kürzlich vier Mitglieder unserer Pilotengemeinschaft verstorben. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden. An den Behauptungen in den sozialen Medien, die spekulieren, dass die vier Todesfälle in Zusammenhang stehen, ist jedoch nichts dran. Julie“

