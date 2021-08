USA: Delta-Ausbruch bei Geimpften

In den USA steigt die Zahl der Corona-Fälle von vollständig Geimpften sprunghaft an. Die Viruskonzentrationen waren in den PCR-Tests bei den Geimpften eben­so hoch wie bei nicht geimpften Personen.

In einem beliebten Touristenort auf der Halbinsel Cape Cod in Massachusetts ist es nach dem Nationalfeiertag am 4. Juli zu einem Ausbruch durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 gekommen mit ungewöhnlich vielen Durchbruchinfektionen von Geimpften, berichtet das Deutsche Ärzteblatt. Dies ist offenbar eine Tendenz, die sich weiter fortsetzt.

Obwohl laut dem Bericht im Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR, 2021; DOI: 10.15585/mmwr.mm7031e2) fast alle Infektionen milde verliefen, sind die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) besorgt. Die Viruskonzentrationen waren in den PCR-Tests bei den Geimpften eben­so hoch wie bei nicht geimpften Personen. Die Behörde empfiehlt deshalb eine Maskenpflicht auch in Innenräumen.

Der Ausbruch kam für die Behörden überraschend, da in Massachusetts vor dem 4. Juli bereits 69 % der Bevölkerung komplett geimpft waren. Auch 346 der 469 bestätigten Fälle (74 %) waren durchgeimpft: 159 hatten den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer und 131 den verwandten Impfstoff von Moderna erhalten, 56 waren mit dem Vektor-basierten Impfstoff von Janssen (Johnson) geimpft.

Ungewöhnlich war die Häufung der Fälle, die die 14-Tage-Inzidenz im Barnstable County in weniger als 3 Wochen von 0 auf 177 pro 100.000 ansteigen ließ.

Ein weiterer ungünstiger Befund ist, dass die Ct-Werte in den Proben von 127 vollständig geimpften Patienten mit median 22,77 kaum höher waren als bei den 84 Patienten, die ungeimpft oder nicht vollständig geimpft waren oder deren Impfstatus unbekannt war. Dort betrug der Ct-Wert median 21,54.

Der Ct-Wert gibt an, nach wie vielen Polymerasezyklen die Virus-Gene nachgewiesen werden, je geringer der Ct-Wert desto mehr Viren sind im Abstrich enthalten und desto höher ist das Ansteckungsrisiko. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass Geimpfte bei Durchbruchinfektionen das Virus ebenso leicht ver­brei­ten wie Ungeimpfte.

Ähnliche Situation in Israel

Auch in Israel zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab. Obwohl dort die meisten Menschen geimpft sind, stieg die 7-Tage-Inzidenz in den letztebn Wochen von unter 10 auf 195. Noch schlimmer sieht es in Gibraltar aus. Dort beträgt die Impfquote 100%. Die 7-Tage-Inzidenz sprang auf aktuell 605 (Stand 3.8.21)