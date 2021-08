Die Kapitulation des Westens

Der Westen flüchtet feige vor islamistischen Steinzeit-Barbaren in Afghanistan. Die Kapitulation ist Symbol der Inkompetenz, Ignoranz und Dekadenz. Tausende tote Soldaten in 20 Jahren Afghanistan-Einsatz, Zig Milliarden Kosten, alles umsonst.

von Michael Mross

Schneller geht es kaum. Kabul fällt ohne einen Schuss, Europäer und Nordamerikaner hauen ab: Praktisch ohne Widerstand erobern Radikal-Islamisten Afghanistan. Der Westen schaut tatenlos zu und flieht. Neue Dimensionen von Feigheit vor dem islamischen Feind.

20 Jahre "Afghanistan-Einsatz" umsonst. Tausende Soldaten verloren ihr Leben? Zig Milliarden flossen in das Land. Steuergelder. Wofür?

Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban ist eine Kapitulation des Westens gegenüber Steinzeit-Barbaren. Da kann einem in Zukunft Angst und Bange werden. Die Folgen werden wir noch zu spüren bekommen.

Julian Reichelt in der BILD:

"Der Fall von Kabul zeigt die strategische Gleichgültigkeit und Unfähigkeit unserer Bundesregierung in globalen Fragen: China bekommt den Einfluss in Afghanistan, wir bekommen die Flüchtlinge aus Afghanistan. Und es wird nicht lange dauern, bis von dort aus wieder Terror über die Welt gebracht wird.

Das ganze Ausmaß der Unfähigkeit zeigt sich an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die leider vergessen hat, das deutsche Botschaftspersonal rechtzeitig zu evakuieren, weil sie die Bedrohung durch die heranrollenden Taliban schlicht ignorierte.

Sie hat im ersten wirklich wichtigen Moment bewiesen, wie gänzlich ungeeignet sie für das Amt der Verteidigungsministerin ist. Sie bemerkte die Taliban erst, als deren Fahnen in den Vororten von Kabul wehten."

Doch es ist nicht nur ein deutsches Problem. Hauptschuld tragen die USA unter dem neuen Präsidenten Biden, der den Abzug geschehen ließ. Noch vor wenigen Wochen versicherte Biden wörtlich in die Kameras: "Es gibt keine Hinweise, dass die Taliban Afghanistan übernehmen." Per heute ein Fall von völligem Realitätsverlust eines US-Präsidenten.

Aber auch, wenn man dem US-Präsidenten verminderte Zurechnungsfähigkeit attestieren muss: Wo waren eigentlich die Geheimdienste? Was war mit CIA und FBI? Was hat der BND gemacht? Geschlafen? Das Scheitern der USA und ihrer Verbündeten wird Folgen haben, auch für das globale Machtgefüge.

Abgesehen von den globalen Konsequenzen wird ein ganzes Land im Stich gelassen. Viele Menschen dort sind jetzt in Lebensgefahr. Die Scharia und das Mittelalter halten Einzug.

Was in Afghanistan passiert ist ein Symbol für den dekadenten Westen. Unfähig und inkompetent bis zum Abwinken. Das lässt nichts Gutes für die Zukunft vermuten. Es ist die Kapitulation des Westens vor dem radikalen Islam!