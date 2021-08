Afghanistan: War alles geplant?

Es ist kaum vorstellbar, dass Afghanistan unbemerkt in die Hände der Taliban fiel. Alle Indizien sprechen dafür, dass der Westen Bescheid wußte. Die geostrategischen Puzzle-Teile dürften in den nächsten Wochen Licht ins Dunkel bringen.

Welche Rolle spielt Katar?

Nachdem das Emirat Katar Kritik für den Transport von hochrangigen Taliban nach Afghanistan einstecken musste, bemüht sich der Wüstenstaat nun um ein besseres Image und will sich auch an den Evakuierungen beteiligen.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die Luftwaffe Katars Mullah Abdul Ghani Baradar, den Vizechef der Taliban, nach langer Zeit wieder zurück nach Afghanistan geflogen habe. Das gefiel dem Emirat offenbar gar nicht.

Fest steht: In Katar gab es eine Afghanistan-Konferenz, in dem das Schicksal des Landes praktisch besiegelt wurde. Mehr als fragwürdig auch, dass sich die Taliban-Elite in Katar aufhielt und dann am Mittwoch mir katarischen Millitärmaschinen nach Kabul geflogen wurde.

Was sind die Hintergründe? Michael Mross kommentiert:

