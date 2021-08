Stürzt Biden?

US-Präsident Joe Biden manövriert sich durch Unfähigkeit ins Abseits. Der Fall Afghanistans könnte ihm das Amt kosten. Die Umfragewerte sind auf dem Tief. Der Sturz Bidens scheint nur noch eine Frage der Zeit sein.

von Tom Schiller, Texas / USA

Die Afghanistan-Krise hat mehr als deutlich gezeigt, das „Sleepy“ Joe Biden weit davon entfernt ist, die Weltmacht USA aussenpolitisch zu führen. Aber auch innenpolitisch kochen Krisen-Szenarien hoch, die Amerika seit Jahrzehnten nicht gesehen hat.



Die Sprit-Preise steigen, die Verbraucherpreise schnellen in die Höhe wie seit 40 Jahren nicht mehr, seit Januar überollen 1.5 Millionen Flüchtlinge das Land - all das ist hausgemacht. Ein paar Unterschriften unter Exekutiv Orders, und schon kam die Lawine ins Rollen. Auch der Wahlbetrug von 2020 lässt sich mittlerweile kaum noch unter der Decke halten.



Seine Executive Orders, in den ersten Tagen seiner Amtszeit hastig erlassen, werden reihenweise von Gerichten kassiert. Nicht ein einziges Gesetz hat es bislang durch den Kongress geschafft! Sein „Infra-Struktur-Paket“ wurde zum Zankapfel unter den Demokraten! Auch die Biden-Wähler, die vornehmlich Anti-Trump-Wähler sind, bekommen die Fehlentscheidungen zu spüren. Vor allem im Geldbeutel und damit bei der Lebensqualität.



Nun hat Biden den Vogel abgeschossen. Die völlig desaströse Logistik beim Rückzug aus Afghanistan hat den Taliban modernste militärische Ausrüstung im Wert von $ 84 Mrd. in die Hände gespielt. Zusätzlich wurden den Taliban 5 intakte Luftwaffenstützpunkte überlassen. Amerikaner wurden den Koran-Kriegern zum Fraß vorgeworfen, die Evakuierung ist chaotisch bis unmöglich. Das Militär und die Geheimdienste kommen mit Richtigstellungen gar nicht nach.



Der Mann, den der Volksmund Joke Biden nennt, verliert mit jedem Tag immer mehr an Zustimmung. Auch die Mainstream-Medien kehren ihm mittlerweile den Rücken. Derweil versteckt sich die Vize Harris in Vietnam und Singapur. Ihre Schreie, sie wolle sich diesen Sh*t nicht an die Weste schmieren lassen, gingen ebenfalls durch die hiesigen Medien.



Biden stammelt, hilflos wirkend, fadenscheinige Begründungen und Ausreden, die ihm irgendwer auf den Teleprompter gemalt hat. Ernst nimmt das längst niemand mehr. 214 Tage im Amt haben nichts als Chaos und Wut erzeugt! Auch bei seinen Unterstützern.



Biden’s Amtszeit neigt sich dem Ende, schneller als erwartet. Ich persönlich wette, dass er keine 4 Wochen mehr im Amt ist!

Wettet wer dagegen?