Julian Reichelt im Kreuzfeuer - Telegram-Kanal Fake

Er war das Beste bei BILD. Julian Reichelt gefeuert, weil er zu kritisch war? Medien schießen scharf gegen den Ex-BILD-Chefredakteur, der es wagte Merkel, Drosten und das EEG zu kritisieren. - Achtung: Fake-Telegram-Kanal.

Reichelt schrieb auf seinem angeblich neuen Telegram-Kanal. Dieser stammt jedoch von Anonymous, einer Art deutschsprachige Internet-Stasi. Die machten sich ein Spaß daraus, z.B. folgendes Fake-Zitat abzusondern:

Hab es mir zwar selbst anders vorgestellt, aber dann rollen wir den Laden jetzt halt von hinten auf. Wer meint, ich würde mein Maul halten, so wie alle anderen, der hat sich stark geirrt.

DDR-Zustände?

Ein Zitat Döpfners aus einer Text-Nachricht an Benjamin von Stuckrad-Barre ist dagegen echt. Es lässt Hintergründe erahnen. „NYT“-Autor Ben Smith hat den Text mittlerweile auf Twitter in deutschem Original veröffentlicht:

My story doesn't say who the source is. But you're right, here's the text, retyped: pic.twitter.com/CIIzvXCrIE