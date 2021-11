Corona: Was nutzt die Impfung?

Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie durch Impfung bestätigt sich nicht. In Deutschland sehen die Zahlen mit Impfquote 70% per Oktober schlimmer aus als vor einem Jahr mit Impfquote Null. Euphemistischer Begriff "Impfdurchbruch".

Impfkritik steht in Deutschland auf dem Index. Nebenwirkungen finden in den Medien nicht statt. Nicht erlaubt. Wird es der Booster richten? Ein Jahr nach Lockdown, Maske, Impfung etc. steht das Land jedoch schlechter da als zuvor. Medien und Politik poltern "weiter so". Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Neuinfektionen:

31.10.2020: 14821 Fälle, Impfquote Null

31.10.2021: 19211 Fälle Impfquote ca. 70%

Corona-Lage am 29.10.2020 (links):

⏺️ Wildtypus

⏺️ 0% Impfquote

⏺️ Inzidenz = 99

⏺️ 1696 Intensivpatienten

⏺️ 367 Tote in 7 Tagen



Corona-Lage am 29.10.2021 (rechts):

⏺️ Delta

⏺️ 69% Impfquote

⏺️ Inzidenz = 139

⏺️ 1868 Intensivpatienten

⏺️ 585 Tote in 7 Tagen @welt pic.twitter.com/gh6z8LwzZX — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 29, 2021

Wie geht es einem doppelt Geimpften, der an Corona erkrankt und Parolen hört, wie die von der „Pandemie der Ungeimpften“? Erinnern Sie sich, dass vor einem Jahr der sogenannte „Wellenbrecher-Lockdown“ begann?

Hendryk M. Broder - Mein Impfdurchbruch: