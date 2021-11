Deshalb wird‘s schlimmer

Klima und Corona: Werden die bestehenden Krisen genutzt, um Freiheiten weiter einzuschränken? Ein Ende ist jedenfalls nicht in Sicht. Im Gegenteil - Politik und Medien im Hysteriemodus. Kommt ein neuer Lockdown?

Angesichts der zunehmenden Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben bei Bund und Ländern offenbar Vorbereitungen auf ein neues Bund-Länder-Treffen begonnen. Laut eines Berichts von "Business Insider" will die CDU bereits am 11. November eine neue Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Corona und Impfen. Die SPD-geführten Länder pochen nach einer gemeinsamen internen Abstimmung am Montagabend dagegen darauf, erstmal die Gesundheitsministerkonferenz am kommenden Donnerstag und Freitag in Lindau abzuwarten. Sollte es danach noch Entscheidungsbedarf geben, könne man über einen Corona-Gipfel ab 10. November oder sogar erst ab 15. November sprechen, heißt es übereinstimmend aus Länderkreisen.

Michael Mross kommentiert:

The Relax Channel - Unser neuer Kanal. Bitte abonnieren: https://www.youtube.com/channel/UCHrgMe_XkOO7Frl8y_7-56g