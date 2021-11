2G Absurdistan - Was kommt danach?

Die Medien treiben die 2G-Maßnahmen voran. Kritik: Fehlanzeige. Damit sind weitere Restriktionen programmiert bis zum Hausarrest für Ungeimpfte - wie er ab heute in Österreich gilt. Wie geht es weiter in Deutschland?

Ist die Impfung wirklich das Allheilmittel gegen Corona? Diese Frage darf in Deutschland nicht gestellt werden. Es zeichnet sich jedoch ab, dass in den Ländern, in denen es kaum Impfungen gab, Corona jetzt keine Rolle mehr spielt. Das zeigt Afrika (z.B. Südafrika mit einer Inzidenz von 3 oder Kenia mit 1) aber auch Indien (Inzidenz 5). Es muss also die Frage gestellt werden, ob die steigenden Inzidenzzahlen etwas mit der Impfung zu tun haben.

Selbst der Spiegel kommt nicht umhin dieses Phänomen zu beschreiben und titelt: Das afrikanische Corona-Wunder. Im Artikel wird darüber spekuliert, dass eine natürliche Durchseuchung der Bevölkerung zur Herden-Immunität geführt habe. Verwundert reibt man sich beim Spiegel die Augen: "Die Katastrophe blieb aus." In vielen Ländern Afrikas sind die Corona Stationen leer, manche schlossen sogar.

"Seit drei Wochen mussten wir nicht einen einzigen Patienten aufnehmen. So ruhig war es noch nie seit Beginn der Pandemie", erzählt eine Leiterin der Infektionsabteilung in Nairobi, Kenia.

Wie ist das möglich? Anstatt diese Zusammenhänge zu untersuchen, greift die Politik in Deutschland und der EU brachial durch und grenzt Ungeimpfte vom öffentlichen Leben aus. Es ist historisch einmalig in Deutschland, dass gesunde Menschen nicht mehr in die Restaurants oder zum Friseur dürfen, selbst wenn sie nachweisen können, dass sie gesund sind.

Österreich: Hausarrest für Ungeimpfte

Österreich will den geplanten Lockdown für Ungeimpfte nach derzeitigen Plänen bereits am Sonntag um Mitternacht in Kraft setzen. Er soll vorerst bis 24. November gelten, geht aus einem Entwurf der Verordnung vor, die die Nachrichtenagentur APA am Samstag einsehen konnte. Nach dem Entwurf dürfen Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, ihre Wohnungen im ganzen Land nur noch in Ausnahmefällen verlassen.

Michael Mross kommentiert:

