Wie weit werden sie gehen?

Die politische Reaktion auf die Coronakrise führen zu immer krasseren Restriktionen. Ein neuer Lockdown droht, in Österreich gibt es ab Februar sogar eine Impfflicht für alle. In Deutschland gilt ab Montag Testpflicht für ungeimpfteimpfte Arbeitnehmer.

Schlagzeilen der letzten Woche:

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ins Spiel gebracht. "Nur Impfen hilft. Wir müssen auch eine allgemeine Impfpflicht diskutieren, sonst kommen wir nie aus der Endlosschleife", schrieb er am Freitagnachmittag auf Twitter.

Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, bringt angesichts von 3G am Arbeitsplatz auch Kündigungen für unwillige Ungeimpfte ins Spiel. Wenn ein Arbeitnehmer sich standhaft weigere und dies für einen längeren Zeitraum, dann biete er im Rahmen seines Arbeitsvertrages seine Arbeitsleistung nicht mehr an, sagte Wolf der "Bild". Dann könne der Arbeitgeber fristlos kündigen, so Wolf.

Österreich plant eine allgemeine Impfpflicht und einen kompletten Lockdown. Schon am Montag soll das Land für maximal 20 Tage wieder komplett runterfahren, kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitag nach einer Sitzung des Bundeskabinetts an. Gastronomie, Kultur- und Veranstaltungsbranche sowie Handel schließen in ganz Österreich.

Die Corona-Impfpflicht für Pflegeberufe kommt. Das teilte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit. Die Länder seien sich weitgehend einig, dass man Angehörige von Heil- und Pflegeberufen, Mitarbeiter von Krankenhäusern sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe "pflichtig" impfen lassen wolle.

Gibraltar: Impfquote 100%, Inzidenz 1056

Diese Stastik ist erschreckend. Im Zwergstaat Gibraltar beträgt die Impftquote 100%. Trotzdem beträgt die 7-Tage-inzidenz 1056. Wie passt das zusammen? Omen auch für Deutschland?

B, NL, LUX, IR jetzt Hochrisikogebiete - trotz Rekord-Impfquote

Die Bundesregierung will die Benelux-Staaten Belgien und Niederlande sowie Griechenland und Irland zu Hochrisikogebieten erklären. Alle vier Staaten verzeichnen anhaltend steigende Zahlen von Neuinfektionen mit Covid-19 und von Corona-Patienten in den Krankenhäusern und Intensivstationen, ungeachtet teilweise hoher Impfquoten.

Ab Montag müssen Ungeimpfte einen Test vorlegen, wenn sie zur Arbeit wollen. Damit ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Doch das könnte erst der Anfang sein. Dürfen Ungeimpfte in Zukunft bald gar nicht mehr zur Arbeit?

