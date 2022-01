20 Wünsche für 2022

Ex-BILD-Chefredakteur Peter Bartels mit einem Wunschkatalog für das neue Jahr. Ganz oben: Ein Gesetz, das jeden Politiker persönlich haftbar macht, für den Schaden, den seine falschen Entscheidungen anrichten.

von Peter Bartels:

1. Wunsch

Ein Gesetz, das jeden (!!) Politiker persönlich haftbar macht, für den Schaden, den seine falschen Entscheidungen anrichten. Ob Medizin, Energie, Erziehung. Auch jene Politiker, die nur den Arm heben, werden im Verhältnis des angerichteten Schadens zur Kasse verurteilt. Ratenzahlungen sind möglich …

2. Wunsch

Abgeordneter darf nur noch werden, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Schule, Studium mit oder ohne Abschluss reicht nicht … Die Bezüge („Diäten“) werden halbiert (ebenso bei Bundespräsident, Kanzler) aber voll versteuert … Pensionsanspruch: 1 Monat pro Amts-Jahr … Nebenbeschäftigungen (Aufsichtsräte, Vorträge etc.) sind grundsätzlich verboten …

3. Wunsch

Berater sind nur noch erlaubt, wenn sie privat bezahlt werden; ansonsten reichen die festangestellten Bundestags-Experten für alle Bereiche im Hause völlig aus …

4. Wunsch

Alle Politiker bekommen Dienstfahrräder, auf Wunsch mit E-Motor … Inlandflüge werden grundsätzlich nicht mehr vom Steuerzahler bezahlt, Bahnreisen nur noch 2. Klasse (wg. Kontakt zum wirklichen Leben)

5. Wunsch

Staatssekretäre, Minister müssen eine fachspezifische Ausbildung haben; Gesundheitsminister müssen Mediziner sein, Kreissparkasse reicht nicht, Führerschein beim Verkehrsminister ebensowenig, erst recht kein Kaschmirschal beim Verteidigungsminister, oder Kiffer-Erfahrung beim Landwirtschaftsminister …

6. Wunsch

Meinungsforschungsinstitute dürfen an Eidesstatt weder Mitglied einer Partei sein noch ihr nahe stehen. Sie dürfen auch keine wie auch immer gearteten staatlichen Bezüge erhalten…

7. Wunsch

Journalisten müssen (wie Piloten) bei einer umfangreichen Prüfung am Ende ihres Volontariats nachweisen, dass sie charakterlich und psychisch gesund sind …

8. Wunsch

Alle verbliebenen Atom- und Kohlekraftwerke gehen wieder ans Netz, werden Zug um Zug von Mini-AKW’s ersetzt (wie in Frankreich, Niederlande etc.), die auch die verbrauchten Kernbrennstäbe bis auf Null in Energie umwandeln … 90 Prozent der umweltfeindlichen Windmühlen, die Millionen Vögel, Myriaden Bienen, Motten und Mücken zerhacken, die Landschaft zerstören. Menschen den Schlaf rauben, werden verschrottet…

9. Wunsch

Die Laufzeit für Benzin- und Dieselmotoren wird auf Dauer verlängert, E-Motoren werden die voraussichtlich nötigen nächsten 100 Jahre gefördert; der staatliche Lock-Obolus von 8000 bis 10.000 Euro entfällt ab sofort …

10. Wunsch

Das Kindergeld wird ab sofort verdreifacht, allerdings nur für Mütter/Väter, die seit drei Generationen Deutsche sind; Migranten bekommen den in ihren Heimatländern üblichen Satz (Türkei beispielsweise zehn Euro pro Kind) …

11. Wunsch

Das Überbrückungsgeld für Migranten wird pro Person auf 200 Euro/Monat gedeckelt, Höchstlaufzeit zwei Jahre …Die 500.000 „ausreisepflichtigen“ Migranten werden innerhalb eines halben Jahres in ihre Heimatländer gebracht; Rücknahmeverweigerer bekommen ab sofort weder Kredite noch Entwicklungshilfe …

12. Wunsch

Die Kirchensteuer wird abgeschafft. Pfarrer dürfen nur noch von Gott predigen, nicht von politischen Götzen … Gläubige dürfen in der Kirche singen, egal ob für Gott, Jahwe, Allah, Buddha oder Manitou…

13. Wunsch

Die Rundfunkgebühr (acht Milliarden jährlich) wird abgeschafft. Ebenso die 350 Millionen „Presse-Hilfe“ via staatlicher Werbung… NGOs und andere Partei-Untergrundorganisationen wie die Stasi-Kahane Stiftung Amadeu bekommen ab sofort keine Staatsknete mehr …

15. Wunsch

Polizisten müssen, mit oder ohne Akzent, perfekt Deutsch sprechen/schreiben. Ausländische Hilfspolizisten dürfen nur noch in Ballungszentren von Migranten eingesetzt werden …

16. Wunsch

Der Duden ist und bleibt der Katechismus der deutschen Sprache, Gender-Verhunzungen durch Sternchen etc. sind verboten …

17. Wunsch

Die Biologie bleibt wie seit der Erschaffung des Menschen auf zwei Geschlechter beschränkt: Mann und Frau. Wer will kann jederzeit Röckchen oder Höschen tragen, Ausnahme: Vor Gericht müssen Angeklagte oder Kläger geschlechtsspezifisch gekleidet sein …

18. Wunsch

Die Ehe dürfen nur noch Mann und Frau schließen, gleichgeschlechtliche Beziehungen werden hingenommen, sind aber von staatlichen Bezügen auf Dauer ausgeschlossen …

19. Wunsch

Sexualunterricht in der Schule für Kinder unter 12 Jahren ist untersagt. Lehrer/ Lehrerinnen dürfen Kindern nicht mehr verschweigen, dass der Anteil der Schwulen in der Gesellschaft nur drei bis fünf Prozent beträgt, auch wenn Film, Funk, Fernsehen den Eindruck erwecken, es seien 90 Prozent.

20. Wunsch

Strikt untersagt wird Jugendlichen und/oder Kindern zu insinuieren, man könne sein Geschlecht nach Belieben ändern …