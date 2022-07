Goodbye Deutschland

Interview mit Richard Wagner, derzeit Architekt in Dubai. Der Auswanderer sieht sein Heimatland am Abgrund. Zurück will er nicht mehr. Die deutsche Community im Ausland blickt besorgt auf die Entwicklungen in der Heimat.

Immer mehr Deutsche wollen auswandern. Viele für immer, einige nur auf Zeit. Von außen blicken sie besorgt auf die Entwicklungen in der Heimat. Michael Mross im Gespräch mit Richard Wagner (42), der in Dubai als Architekt arbeitet. Eigentlich wollte er nur ein paar Jahre im Ausland sein. Doch jetzt denkt er nicht mehr daran, zurück zu kommen. Im Interview erläutert er die Hintergründe:

Unser Telegram Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell

Architekt Richard Wagner: https://www.wanderswagner.com/