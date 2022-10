Demo Berlin Livestream

Unter anderem die AfD protestiert heute in Berlin gegen die Energiepolitik der Ampel-Regierung. "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst". Es werden Tausende Menschen erwartet. Livestream aus Berlin.

In Berlin werden am Samstag tausende Demonstranten im Regierungsviertel erwartet. So hat die AfD eine Demonstration mit 4.000 Teilnehmern angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Für den Nachmittag sind mehrere Gegendemonstrationen angekündigt, die größte mit 3.000 angemeldeten Teilnehmern in der Nähe des Reichstagsgebäudes.

Aufgerufen hat die AfD zu Protesten unter dem Motto "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst". Gegen 13:30 Uhr soll die Demonstration am Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude mit einer Kundgebung starten. Als Redner sollen die beiden AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla auftreten, auch die Berliner AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker ist angekündigt. Zwischen 15 und 17 Uhr sollen die Teilnehmer durch Mitte ziehen und später für die Abschlusskundgebung zum Ausgangsort zurückkehren.

Die aktuelle Energiekrise konfrontiere Deutschland mit der "größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg", sagte der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla zur Begründung für den Aufruf.

Demo Livestream aus der Hauptstadt: